Desbarataron cinco búnkers utilizados por dealers para vender cocaína y marihuana en el conurbano

Cinco búnkers utilizados por dealers para vender cocaína y marihuana fueron desbaratados por los pesquisas de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) en el oeste del conurbano bonaerense. A raíz de los allanamientos, los investigadores de la institución detuvieron a dos individuos.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los mencionados procedimientos se realizaron días pasados y estuvieron a cargo de los servidores públicos destinados en la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de dicha fuerza.

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Según agregaron los informantes, al requisar los lugares, las autoridades incautaron 101 dosis de cocaína, otras 250 de marihuana, una pistola nueve milímetros, un revólver 32 largo, diversas municiones, documentación, una suma de dinero que se habría obtenido en la comercialización de distintas drogas, un par de balanzas digitales y un aparato de telefonía celular.

Investigaciones

Trascendió que las diligencias comenzaron cuando los funcionarios policiales establecieron la existencia de varios inmuebles situados en el vecindario y que eran utilizados por los sospechosos para el acopio, venta y distribución de las sustancias estupefacientes.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Infracción a la ley de drogas (N° 23.737)", el magistrado Roberto Maximiliano Carletti, titular del Juzgado de Garantías N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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