Capturaron a tres presuntos dealers por un asesinato en una supuesta pelea por venta de drogas

Un individuo y dos mujeres, sindicados de ser integrantes de una banda de dealers, fueron detenidos por los pesquisas policiales al estar sospechados de haber participado en el asesinato de un hombre, de 39 años, quien murió al ser agredido a balazos en una supuesta pelea por venta de drogas. El crimen, que en su momento había sido publicado en exclusiva por cronica.com.ar, se registró en febrero en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que a los implicados se los requería por el fallecimiento de Jonathan Carlos Miller.

Según agregaron los informantes, los apresados son un sujeto, de 35 años, y dos mujeres, de 43 y de 21, quienes fueron capturados en diferentes allanamientos realizados en fincas situadas en el cruce de El Colibrí y El Ceibo; en Chaco al 400; y en calle Las Rosas al 2300, en la esquina con El Colibrí.

De acuerdo a los trascendidos, los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito se encargaron de realizar los procedimientos, en base a las directivas de las autoridades de la Unidad Funcional N° 10 de dicha zona.

Tal lo difundido, el hecho comenzó el 26 de febrero y se produjo en Carlos del García al 2300, en el barrio Amancay.

Así fue el crimen

Miller arribó, a bordo de un VW Fox gris, con el dominio finalizado en 336 (el cual tenía impactos de bala), al Hospital Néstor Kirchner y posteriormente se lo envió de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Enrique Erill, donde debió ser operado por los facultativos del establecimiento, aunque perdió la vida el 28 de febrero.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba heridas de arma de fuego tanto en las piernas como en la región torácica.

Hasta el momento, los investigadores de la Justicia creen que los atacantes serían vendedores de estupefacientes, que presuntamente habrían mantenido un altercado con Miller por la comercialización de sustancias ilegales, aunque tampoco se descartan otras hipótesis.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado por ensañamiento", el Juzgado de Garantías N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

