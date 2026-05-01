Tenía 38 años, era sargento del Ejército y murió durante un ejercicio de buceo

Un sargento del Ejército Argentino murió el pasado jueves al mediodía tras sufrir un grave episodio mientras realizaba ejercicios de entrenamiento en la ciudad santafesina de Santo Tomé. La víctima fue identificada como Diego Gonzalo Frías, de 38 años y oriundo de la provincia de Buenos Aires, quien se encontraba en plena instrucción militar.

Todo sucedió en el predio del Batallón de Ingenieros Anfibios 121. Frías participaba de una actividad vinculada a la formación de la aptitud de buzo de Ejército cuando, en circunstancias que aún se investigan, sufrió una descompensación que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Apenas se detectó la emergencia en el agua, el personal presente le brindó las primeras maniobras de asistencia en el lugar. Dada la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia en una ambulancia hacia el Hospital José María Cullen para recibir atención médica especializada.

Ingresó al centro de salud en estado sumamente delicado y quedó alojado en el área de cuidados intensivos. A pesar del esfuerzo de los médicos por estabilizarlo, su cuadro clínico se agravó con el correr de las horas y por la tarde se confirmó su fallecimiento.

La noticia generó una profunda conmoción dentro de la fuerza y en la comunidad de Santo Tomé. Frías se encontraba en la provincia cumpliendo con esta instancia de formación específica para las unidades anfibias, una de las tareas más exigentes dentro de la institución.

Desde el Ejército Argentino emitieron un comunicado oficial para expresar el dolor que atraviesa la fuerza tras la pérdida del suboficial en cumplimiento del deber. "Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento", manifestaron a través de sus canales institucionales.

Las actuaciones legales por la muerte del sargento quedaron a cargo de la Justicia. Se espera que en las próximas horas se ordenen las pericias necesarias sobre el equipo de buceo y el área donde se realizaba la práctica para determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió.

Los investigadores buscan establecer si existió alguna falla técnica o si el fallecimiento se produjo exclusivamente por una condición médica súbita durante el esfuerzo físico. Las declaraciones de los compañeros que participaban del ejercicio serán clave para reconstruir los últimos minutos del militar en el agua.

El cuerpo del sargento será sometido a una autopsia. Una vez finalizados los trámites legales, sus restos serán entregados a su familia para su traslado a Buenos Aires.

El Batallón de Ingenieros Anfibios 121 es una unidad histórica de Santa Fe, especializada en operaciones acuáticas y de infraestructura







