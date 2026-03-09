Se realizó la tercera audiencia del juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo

Este lunes se llevó a cabo la tercera audiencia del juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo en la que el acusado, Felipe Pettinato, siguió el debate de manera virtual conectado por Zoom.

El imputado se ubicó frente a la pantalla cerca de las 9 de esta mañana, vestido con traje, sin corbata y con gesto serio, junto a su abogado.

Mientras tomaba mate, Pettinato observó con atención las declaraciones de los testigos y reaccionó con distintos gestos: cruzó los brazos, se quitó y volvió a colocarse los anteojos y asintió o negó con la cabeza según lo que escuchaba.

En algunos momentos intercambió breves comentarios en voz baja con una persona que lo acompañaba en la oficina. Del otro lado de la videollamada, su hermana Tamara Pettinato también siguió el juicio de forma remota.

Felipe Pettinato durante una de las audiencias del juicio.

Los testimonios del juicio

El proceso judicial comenzó el 23 de febrero y está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14. Durante las audiencias ya declararon varios testigos considerados claves para la causa.

Entre las personas citadas a declarar estuvo Delia Beatriz Muzio, madre de la víctima, quien aseguró ante los jueces que Pettinato "tenía una obsesión" con su hijo.

También prestaron declaración vecinos del edificio, quienes recordaron haber visto al acusado "visiblemente excitado" mientras pedía ayuda cuando el incendio ya se había iniciado.

Uno de los testigos recordó que Pettinato lo empujó hacia el interior del departamento y le alcanzó una camisa para cubrirse la boca ante el humo.

Otro testigo aseguró haberlo visto correr descalzo por el pasillo, con la garganta irritada, mientras gritaba: "¡Tengo que ayudar a mi amigo!".

La tercera audiencia, en tanto, se centró en los aspectos técnicos del incendio ocurrido en el piso 22 de un edificio ubicado en la calle Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.

La acusación contra Felipe Pettinato

Según la acusación, Pettinato habría iniciado el fuego "a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y, en especial, para Melchor Rodrigo, quien se encontraba dormido e imposibilitado de reaccionar".

El médico legista que intervino en la causa indicó que el cuerpo del neurólogo presentaba un 36% de carbonización y no mostraba signos de defensa, lo que sugiere que la víctima se encontraba inconsciente al momento del incendio.

Durante la investigación también se halló un aerosol parcialmente quemado junto al cuerpo, aunque no se pudo determinar si se trataba de un desodorante o un insecticida.

Además, algunos testigos afirmaron que Pettinato habría reconocido su responsabilidad en el hecho mientras el fuego avanzaba. "Prendí el pucho. La culpa es mía", habría dicho en ese momento.

El debate está a cargo de los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, mientras que la acusación es sostenida por los fiscales Fernando María Klappenbach y Francisco Figueroa. Pettinato enfrenta cargos por estrago doloso seguido de muerte, un delito que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy