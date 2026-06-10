El macabro crimen de Aralí Vivas, de 8 años, ya tiene fecha de juicio en Córdoba

Hace casi dos años se produjo en la provincia de Córdoba el cruento crimen de Aralí Vivas y, luego de la correspondiente investigación, finalmente el juicio ya tiene su fecha de comienzo.

En la cita judicial, que se llevará cabo en el mes de septiembre, serán juzgados su mamá, padrastro y un amigo en común, quienes llegarán al debate acusados de abusar de la menor y prender fuego la vivienda para eliminar pruebas.

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Este será un juicio por jurados, el cual se llevará a cabo el 22, 23 y 29 de septiembre en la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco, aunque en agosto, deberá quedar conformado la lista de los 12 ciudadanos integrantes.

Rocío Milagros Rauch, madre de la víctima, Ezequiel Matías Simeone, padrastro, y Cristian Varela, un amigo de ambos, quienes llegan imputados por abuso sexual agravado por la edad de la damnificada y la cantidad de autores, junto con homicidio calificado por el vínculo, agravado por violencia de género y criminis causa. Al tercer acusado también se le endilga el incendio.

Imputados están detenidos





Por otra parte, los tres involucrados están detenidos en el Complejo Penitenciario de Bouwer, al tiempo que la progenitora permanece alojada en el pabellón de mujeres.

Desde la cárcel, Rauch aseguró su inocencia y expuso: "Que la Justicia abra los ojos y vea que no tengo nada que ver, nunca quise que le pase a mi hija esto. Solamente quise reclamar un derecho y fui a buscar un plato de comida para que no le falte nada a ella y a sus hermanos".

¿Cuándo fue el crimen ?





La menor fue asesinada en la ciudad cordobesa de Brinkmann en noviembre de 2024 cuando tenía 8 años. La investigación permitió establecer que fue abusada, provocando su muerte, y que el incendio fue intencional con el objetivo de eliminar cualquier prueba que los incrimine.

El cuerpo de la niña fue hallado por los Bomberos que trabajaron para mitigar las llamas de la vivienda, donde convivía con sus hermanos. En un principio se creyó que la muerte de Aralí estaba ligada al incendio, pero todo cambió con el resultado de la autopsia.

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