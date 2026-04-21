Homero Pettinato opinó sobre la condena a su hermano Felipe: "Construyeron un villano..."

Homero Pettinato salió a hablar después de que su hermano Felipe recibiera una condena de 3 años de prisión en suspenso por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. En el canal de streaming Blender, el comediante defendió a su familia, criticó a los medios y aseguró que "construyeron un villano". También contó cómo vive Felipe este trago amargo.

Felipe Pettinato fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en mayo de 2022. Además, le impusieron normas de conducta: seguir tratamientos contra adicciones y mantener su residencia. La pena se dictó en concurso real con el delito de abuso sexual contra una menor de 15 años, caso por el que recibió 9 meses de prisión en suspenso en abril de 2024.

Homero salió a bancar a su hermano con un discurso que mezcla el dolor familiar y la bronca contra lo que él considera una construcción mediática. Pettinato dijo que su hermano "está aliviado" con la noticia de que no irá preso y defendió a sus familiares por las críticas que reciben en las redes.

La gente cree que somos ‘Los Corleone' manejando la justicia con nuestros millones de dólares. Si vieran un resumencito de las deudas que tenemos sería una historia totalmente diferente", argumentó. Un descargo directo contra la imagen pública que instalaron de la familia.

El columnista de OLGA fue determinante en cuanto a la situación que enfrentó Felipe: "Creo 100 % en la inocencia de Felipe. Para nosotros es muy amargo el trago", remarcó. Sin nombrarlos, Homero apuntó contra los medios por la forma de comunicar el caso. "Construyeron un villano y un relato que no es verdadero. Yo creo que eso influenció. Por eso para nosotros es muy amargo. Para él, no te voy a mentir, es un alivio saber que no va a estar pisando una cárcel", sostuvo.

José María Listorti le preguntó si Felipe estaba con mucho miedo. Homero respondió: "Felipe estuvo encerrado tres años. Desde que pasó esto, estuvo en instituciones que tienen las libertades muy reducidas; que no salís de ahí adentro, ni tenés uso de tecnología; tenés que acatar todo tipo de órdenes, estar en tratamiento estricto y lo hizo. Eso nos pone muy contentos". Un detalle que pinta la dureza del proceso.

Y amplió: "Cuando vos vivís estas situaciones, no te deja de dar alivio que tu hermano esté vivo y bien. Que te pueda responder de manera coherente, que esté funcional. Nosotros fuimos muy respetuosos con la persona que perdió la vida y con su familia. Nunca hablando de él ni de nada".

Cuando le preguntaron si habló con Felipe tras la sentencia, Homero dijo que sí, que estaba "aliviado, por un lado, y angustiado por el otro". "La condena social genera mucho problema psicológico, porque la gente no te deja de decir, ‘vos sos eso, vos sos eso'. Pero bueno, es lo que fue", cerró.

Más allá de las opiniones, lo cierto es que Felipe Pettinato no irá a la cárcel, pero carga con dos condenas y una etiqueta social que difícilmente se borre. La familia, entre deudas reales y metáforas de "El Padrino", sigue peleando su propia batalla.