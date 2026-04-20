Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 20 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
NO HAY DETENIDOS

Brutal ataque: un hombre fue apuñalado y golpeado con una piedra en la cabeza

Ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Los dos agresores están prófugos.

Un hombre fue apuñalado y golpeado con una piedra en la cabeza en un brutal ataque ocurrido en la zona oeste del Gran Buenos Aires, que quedó registrado en un video de una cámara de seguridad.

El violento episodio ocurrió en el cruce de las calles Campos y Hugo Unía, donde la víctima fue atacada por dos agresores que están prófugos.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

El hombre quedó inconsciente en la vereda durante varios minutos. Según relataron vecinos, se dio aviso al 911 pero la Policía no acudió de inmediato. Ante la falta de respuesta, algunos se acercaron a la comisaría ubicada a pocos metros para pedir ayuda.

De acuerdo con los testimonios, los primeros efectivos llegaron caminando y el móvil policial tardó más de 20 minutos en arribar. La ambulancia demoró cerca de 50 minutos, lo que generó indignación entre quienes asistieron a la víctima en ese lapso.

Encontraron el arma y los atacantes siguen prófugos

Durante la espera, el hombre recuperó la conciencia pese a las heridas y sin atención médica. Finalmente fue trasladado al Hospital Belgrano para recibir asistencia.

Los vecinos también denunciaron que encontraron el cuchillo utilizado en el ataque a pocos metros del lugar. Los agresores permanecen prófugos y hasta el momento no hay detenciones ni información oficial sobre su identificación.

La principal hipótesis apunta a un presunto ajuste de cuentas

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?
Noticias

El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?

5
"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano
Noticias

"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano

Últimas noticias de Apuñalado