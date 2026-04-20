Brutal ataque: un hombre fue apuñalado y golpeado con una piedra en la cabeza

Un hombre fue apuñalado y golpeado con una piedra en la cabeza en un brutal ataque ocurrido en la zona oeste del Gran Buenos Aires, que quedó registrado en un video de una cámara de seguridad.

El violento episodio ocurrió en el cruce de las calles Campos y Hugo Unía, donde la víctima fue atacada por dos agresores que están prófugos.

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El hombre quedó inconsciente en la vereda durante varios minutos. Según relataron vecinos, se dio aviso al 911 pero la Policía no acudió de inmediato. Ante la falta de respuesta, algunos se acercaron a la comisaría ubicada a pocos metros para pedir ayuda.

De acuerdo con los testimonios, los primeros efectivos llegaron caminando y el móvil policial tardó más de 20 minutos en arribar. La ambulancia demoró cerca de 50 minutos, lo que generó indignación entre quienes asistieron a la víctima en ese lapso.

Encontraron el arma y los atacantes siguen prófugos

Durante la espera, el hombre recuperó la conciencia pese a las heridas y sin atención médica. Finalmente fue trasladado al Hospital Belgrano para recibir asistencia.

Los vecinos también denunciaron que encontraron el cuchillo utilizado en el ataque a pocos metros del lugar. Los agresores permanecen prófugos y hasta el momento no hay detenciones ni información oficial sobre su identificación.

La principal hipótesis apunta a un presunto ajuste de cuentas.

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