Buscan al principal sospechoso del femicidio de la mujer que fue encontrada enterrada por su hijo

El principal sospechoso del femicidio de Gisele Alejandra Roucco, la mujer encontrada enterrada por su hijo de 12 años en el sur del Gran Buenos Aires, ya fue identificado y es intensamente buscado.

El hombre era la pareja de la víctima. Según los primeros datos de la investigación, se encontraba en situación de calle y tendría problemas de consumo de drogas.

En las últimas horas, las autoridades desplegaron un operativo cerrojo en distintos puntos de la zona sur del conurbano bonaerense, así como en sectores de la Ciudad de Buenos Aires que el acusado solía frecuentar. Sin embargo, sigue prófugo.

Cómo se produjo el macabro hallazgo

El macabro hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Nardo al 5800. Se trata de una casilla precaria, sin puertas y con abundante vegetación en la parte trasera.

Personal de Policía Científica trabajó durante toda la madrugada en la escena. El cadáver se encontraba parcialmente enterrado, lo que permitió que el hijo de la víctima advirtiera restos al acercarse a una zona con escombros.

"Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá", habría dicho el menor, en medio de una escena de extrema conmoción. Luego, corrió hasta la casa de su abuela, desde donde se dio aviso al 911. Finalmente, el cuerpo fue extraído y trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia.

De acuerdo con la investigación, el acusado no era conocido en el barrio y habría comenzado a convivir recientemente con la víctima. En ese marco, los investigadores analizan si el lugar funcionaba como un "aguantadero" y si existían antecedentes de violencia o consumo problemático.

Según testimonios recabados, el hombre habría intentado desviar al menor en reiteradas ocasiones. "Ella se fue, no está en esta vivienda", le decía cada vez que el niño regresaba a buscar a su madre.

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