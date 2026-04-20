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Lunes, 20 de abril de 2026

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BRUTAL

Atravesaba un duro momento: quién era la mujer que fue encontrada enterrada en el patio de su casa

Tenía 35 años y era madre de seis hijos. Su vida estuvo marcada por la vulnerabilidad y las adicciones.

Gisele Alejandra Ruocco tenía 35 años y una vida atravesada por las carencias. Madre de seis hijos, su realidad personal la había alejado de la crianza directa de ellos, aunque los vínculos no se habían roto del todo.

Quienes la conocían en Claypole la describen como una mujer atrapada en el consumo de drogas que la llevaba a ausentarse de su casa por semanas enteras.

A pesar de su situación de extrema vulnerabilidad, Gisele era una madre y una hija cuya ausencia prolongada siempre terminaba en un regreso.

Su última desaparición fue el 1 de abril. Su entorno no se alarmó inicialmente porque "Gise", como le decían, ya había pasado hasta un mes sin dar noticias en otras ocasiones.

En el último tiempo, su vida estaba ligada a Brian Leandro Lesta, un hombre de 30 años con quien compartía no solo el domicilio en Claypole sino también consumo problemático. Juntos solían ser vistos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, sobreviviendo en condiciones de precariedad absoluta. 

Atravesaba un duro momento: quién era la mujer que fue encontrada enterrada en el patio de su casa

Ella siempre encontraba el camino de retorno hacia sus afectos, especialmente hacia su hijo de 12 años, quien mantenía una conexión especial.

Bautista, su hijo,  agarró una pala y cavó donde había tierra removida en el patio de su propia casa. Vio un brazo con un tatuaje. "Es mi mamá", le dijo a su abuela.

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