Caso Agostina: allanaron otra vez la casa de Barrelier tras una denuncia de los abuelos

La Justicia de Córdoba ordenó un tercer allanamiento en la casa de Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega. El operativo se realizó este miércoles a la tarde en la vivienda de la calle Del Campillo 878, en la capital provincial, luego de que los abuelos de la víctima presentaran nuevas pruebas clave en la causa.

Los investigadores intentan determinar si otras dos personas estuvieron en el inmueble la noche del asesinato y si ayudaron al sospechoso.

Efectivos de la Policía Científica ingresaron a la propiedad minutos después de las 13. A diferencia de los procedimientos anteriores, los peritos enfocaron sus tareas en la inspección de los suelos y en la búsqueda de nuevas manchas de sangre que permitan reconstruir cronológicamente el hecho.

Según la hipótesis principal de la causa, Barrelier habría asesinado a la adolescente entre la noche del sábado 23 y la madrugada del domingo 24 de mayo en ese domicilio. Posteriormente, el acusado habría trasladado el cuerpo de la menor para abandonarlo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde finalmente fue hallado.

El primer allanamiento en el inmueble ocurrió el miércoles 27 de mayo, pocas horas después de la captura del imputado. En esa oportunidad, la División Canes de la Policía de Córdoba rastreó material biológico y olor de la víctima para confirmar de manera fehaciente que la adolescente había ingresado al lugar, algo que ya sugerían las filmaciones de las cámaras de seguridad de la cuadra.

Dos días más tarde, se ordenó una segunda inspección ante la sospecha de que la escena del crimen había sido alterada. El resultado de ese operativo fue determinante: mediante el uso del reactivo químico luminol, los especialistas detectaron restos de sangre en diferentes ambientes y secuestraron trapos y artículos de limpieza, lo que reforzó la teoría de que la vivienda fue lavada dos veces para ocultar evidencias.

Durante esa misma jornada, los investigadores retiraron de la propiedad a tres mujeres en un patrullero para tomarles declaración testimonial en la dependencia policial.

En el inmueble conviven de manera permanente la pareja actual de Barrelier y su hija, mientras que un matrimonio alquila una habitación en la planta alta.

Una escena contaminada

El principal obstáculo que enfrentan los peritos es que el domicilio nunca fue preservado ni desalojado por las autoridades judiciales. Desde el fin de semana del crimen, todos los residentes habituales continuaron habitando la casa y moviéndose por los diferentes ambientes con normalidad.

Los abuelos de Agostina aportaron elementos fundamentales para el avance de la investigación en las últimas horas y aseguraron ante la Justicia que la expareja de Barrelier mintió en su declaración previa.

La causa continúa bajo secreto de sumario mientras la Policía Científica procesa los elementos levantados en el suelo de la vivienda y se esperan los resultados de las nuevas pericias forenses.

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La casa de Claudio Barrelier en la calle Del Campillo 878, ciudad de Córdoba

Gentileza El Doce

Se trata del tercer allanamiento que se realiza en la casa donde se cree que Barrelier asesinó a Agostina entre la noche del sábado 23 y la madrugada del domingo 24 de mayo, para luego trasladar los restos hasta un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra.

El primer procedimiento se llevó a cabo el miércoles 27, pocas horas después de la detención de Barrelier y de que se conociera un video en el que se veía a la adolescente ingresando a la casa. En esa instancia, se realizó una inspección de la cual participó la División Canes de la Policía de Córdoba en busca de rastros biológicos y de olor de la menor con el objetivo de confirmar si había estado en el lugar.

Un segundo allanamiento tuvo lugar el viernes 29 ante la sospecha de que la vivienda había sido limpiada en reiteradas ocasiones y de que se registraran movimientos extraños en el interior de la casa durante la noche previa.

Aquel allanamiento fue uno de los más determinantes. Las pruebas con el reactivo luminol detectaron manchas de sangre en distintos sectores de la casa. Además, los peritos secuestraron trapos y productos de limpieza, confirmando la hipótesis de que la escena del crimen había sido lavada dos veces para borrar evidencias.

Durante esa jornada, tres mujeres fueron retiradas en un patrullero y trasladadas a una dependencia policial para prestar declaración y determinar cuál era su presencia en la vivienda del imputado. En la misma casa, Barrelier convivía junto a su actual pareja y su hija, mientras que un matrimonio alquilaba una pieza en el primer piso.

Una de las principales problemáticas que enfrenta este nuevo allanamiento es que, al igual que durante los anteriores, la escena no fue preservada. Desde aquel sábado 23, todos los integrantes de la vivienda continuaron habitando el lugar.

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