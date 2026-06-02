Femicidio en Temperley: se conocieron los mensajes que Noelia Rivero le dedicaba a su pareja antes de su asesinato

A medida que avanza la investigación por el femicidio de Noelia Carolina Rivero en Temperley, comenzaron a cobrar relevancia las publicaciones de amor y admiración que la joven de 30 años compartía hacia su, Tomás Adrián Núñez, en sus redes sociales apenas un mes antes de ser asesinada.

En uno de los posteos más recientes, Rivero publicó una foto en la que Núñez le daba un beso en la mejilla y acompañó la imagen con una frase cargada de significado: "Uno puede ser vencido, pero juntos de la mano podemos resistir a todo", junto a una referencia al versículo bíblico Eclesiastés 4:12. La publicación reflejaba una imagen de unión y fortaleza compartida que hoy contrasta con el desenlace de la relación.

Se conocieron los mensajes que Noelia Rivero le dedicaba a su pareja en las redes sociales.

Otra de las publicaciones que llamó la atención de los investigadores es una que incluía una fotografía de ambos apoyando sus cabezas una junto a la otra, la misma imagen que la víctima utilizaba como foto de perfil.

En esa oportunidad, Rivero citó una reconocida frase del escritor Julio Cortázar: "Andábamos sin buscarnos, aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos". Además, en su perfil de Facebook figuraba como estado civil "casada" y tenía restringidos los comentarios de terceros.

El femicidio que generó conmoción en Temperley

El caso conmocionó a la comunidad de Temperley durante la tarde del sábado, cuando Rivero logró comunicarse con la Policía para denunciar que estaba siendo retenida contra su voluntad dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Lavalle al 1700. Según trascendió, la mujer advirtió a las autoridades que no podía abandonar el domicilio donde se encontraba junto a Núñez.

Ante la gravedad de la denuncia, efectivos policiales montaron un operativo en la zona e intentaron establecer contacto con los ocupantes de la vivienda. Mientras las negociaciones avanzaban desde el exterior, la joven aseguraba que se encontraba bien, aunque insistía en que no podía salir del lugar. Frente a la negativa del acusado a entregarse, la fiscalía autorizó el ingreso forzado al inmueble.

Con la colaboración de un familiar que aportó una copia de la llave, los agentes accedieron a la propiedad a través de los techos y de un pasillo lateral. Una vez dentro escucharon gritos provenientes de una habitación y encontraron a Noelia Rivero con múltiples heridas de arma blanca en el pecho y la espalda. Poco después, personal médico del SAME confirmó su fallecimiento. En tanto, Núñez, que presentaba lesiones superficiales en las muñecas y el cuello, fue reducido y trasladado bajo custodia policial.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 17 y del Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Durante el procedimiento fue secuestrado el cuchillo que habría sido utilizado en el ataque.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género y continúa avanzando mientras familiares, allegados y organizaciones sociales reclaman justicia por Noelia Rivero.