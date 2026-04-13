Horror en Entre Ríos: encontraron el cuerpo de un hombre dentro de la pared de un edificio en construcción

Un hallazgo macabro generó conmoción en la ciudad de Colón, Entre Ríos, este domingo. Tras el aviso de obreros que advirtieron sangre en un edificio en construcción, la Policía descubrió el cuerpo de un hombre oculto dentro de una de las paredes.

Las manchas fueron detectadas en el subsuelo de la obra, ubicada en la intersección de Costanera Quirós y calle Moreno. Ante esta situación, los trabajadores dieron aviso a la Policía, que se presentó para inspeccionar el lugar.

Los efectivos advirtieron que había una pared levantada recientemente en el hueco de una escalera. Ante esa situación, se dispuso la demolición de esa estructura para poder avanzar con la revisión del sector.

Fue durante ese procedimiento que hallaron el cadáver de un hombre cubierto con cal, una técnica que suele utilizarse para acelerar la descomposición y reducir los olores, lo que habría dificultado la detección de los restos.

Horror en Entre Ríos: hallaron el cuerpo de un hombre dentro de una pared de una obra en construcción.

La extracción del cuerpo requirió la intervención de personal de Criminalística y de Bomberos Voluntarios, debido al avanzado estado de descomposición y a las dificultades que presentaba el lugar donde había sido ocultado.

La investigación quedó a cargo de los fiscales María Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes calificaron el hecho como "homicidio calificado".

Las pistas que siguen los investigadores





La víctima todavía no fue identificada oficialmente, aunque se presume que se trata del sereno de la obra, un hombre de aproximadamente 52 años y de nacionalidad paraguaya.

Según se pudo establecer, llevaba alrededor de 15 días desaparecido, sin que existiera una denuncia formal por su paradero.

El cuerpo del hombre fue encontrado luego de que trabajadores alertaran a la Policía por la presencia de sangre en el piso (Imagen gentileza El Entre Ríos).

Con los datos reunidos hasta el momento, los investigadores sostienen la hipótesis de un enfrentamiento con un hombre en situación de calle, oriundo de la provincia de Buenos Aires, que habría estado viviendo en Colón desde hace algunos meses. Esta posible discusión habría termiando en el crimen.

En ese marco, los fiscales Batto y Perroud solicitaron una orden de captura a nivel nacional e internacional. Hasta el momento, el sospechoso sigue sin ser localizado.

El examen preliminar del médico forense indicó la presencia de un fuerte golpe en el cráneo. En el lugar del hallazgo también se detectaron manchas de sangre. La autopsia será realizada el próximo jueves en la Morgue Judicial de Oro Verde.