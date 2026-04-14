La inflación lleva 10 meses consecutivos de aceleración: no baja desde mayo de 2025

La inflación no para de crecer y subió por décimo mes consecutivo. En mayo alcanzó el pico más alto del último año, con un Índice de Precios al consumidor que se ubicó en 3,4%.

En el primer trimestre del año el incremento fue de 9,4%, cerca de las dos cifras. Y el dato de este mes superó el dato del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que estimaba un indicador cercano al 3%.

La última vez que la inflación mensual bajó fue en mayo de 2025, cuando se pasó de un 2,8 en marzo a 1,5% en abril.

Sin embargo, de ahí en más el Gobierno no logró que descienda el IPC en ningún mes.

En junio se posicionó en 1,6%, en julio y agosto en 1,9%, en septiembre 2,1%, en octubre 2,3%, en noviembre 2,5%, en diciembre 2,8%, en enero y febrero 2,9% y en marzo 3,4%.

En este mes, la división de mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%), en línea con el inicio del ciclo lectivo. Le siguió Transporte (4,1%), por incrementos en combustibles, transporte público y pasajes aéreos., mientras que la que tuvo mayor incidencia por regiones es Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada principalmente por los aumentos en carnes y derivados.

La inflación anual, muy por encima de lo presupuestado

Por otra parte, la inflación anual no escapa de la lógica de suba que mostró el índice mensual y del primer trimestre de 2026.

La inflación anual se ubica en un 49,4%, muy por encima de la estipulada en el Presupuesto 2026, que es del 49,4%.