Encuentro en Beijing: Xi Jinping propuso a Donald Trump consolidar una relación de socios y no de rivales

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este jueves en Beijing que la relación bilateral entre su país y Estados Unidos es la más importante del mundo actual, durante el banquete de bienvenida ofrecido a Donald Trump.

Ante la comitiva internacional, el líder asiático enfatizó que ambos países se benefician de la cooperación y pierden con la confrontación.

"Nuestros dos países deben ser socios, no rivales", agregó el mandatario chino tras una jornada de reuniones privadas que se extendió por más de dos horas.

Avances en la agenda comercial

En el plano económico, ambos jefes de Estado celebraron progresos en las conversaciones técnicas.

Donald Trump reforzó el tono de entendimiento con elogios directos hacia su par: "Eres un gran líder; a veces a la gente no le gusta que lo diga, pero lo digo de todos modos".

Desde la parte china se calificaron los resultados de las negociaciones como "globalmente equilibrados y positivos", buscando sostener el intercambio en sectores estratégicos como agricultura, energía y tecnología.

La advertencia por Taiwán

Pese a los gestos de cordialidad en el Templo del Cielo, la cumbre incluyó momentos de tensión política. Xi Jinping fue categórico al señalar que la cuestión de Taiwán es el punto más sensible y una línea roja para su gestión.

El líder chino advirtió que, si el asunto no se maneja adecuadamente, el vínculo podría derivar en "choques e incluso conflictos".

Por ello, insistió en que la clave para avanzar reside en si se ha logrado el "respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa".