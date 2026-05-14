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Jueves, 14 de mayo de 2026

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Más viajes de Adorni: detectan que realizó escapadas a un All Inclusive de Gualeguaychú con su familia

El jefe de Gabinete viajó con su esposa y sus dos hijos entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Se incorporó la información al expediente por presunto enriquecimiento ilícito.

La Justicia detectó que Manuel Adorni realizó escapadas a un hotel All Inclusive en Gualeguychú, Entre Ríos. 

 El jefe de Gabinete viajó junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos, entre el 6 y el 8 de diciembre del 2024, y entre el 28 y el 30 de noviembre del 2025.

Para el primer viaje gastó $1.350.000, mientras que el segundo le costó $1.000.000.

El hotel seleccionado fue el Bolacuá. Medios locales mostraron imágenes de Adorni en el buffet del lugar y la Justicia siguió esa pista.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió informes a partir del hallazgo, y el juez Ariel Lijo los ordenó para incorporar la información al expediente, según informó Infobae.

En total, el plan familiar que ofrece el hotel en su sitio web para el próximo fin de semana largo de agosto sale para quedarse cuatro días $2.730.000, pagando en efectivo.

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