El Financial Times insiste con que Javier Milei se desmorona

El Financial Times volvió a poner la lupa sobre la Argentina y publicó un extenso análisis en el que describió al gobierno de Javier Milei como una administración golpeada por una combinación de escándalos de enriquecimiento ilícito y un deterioro económico que erosiona su base de apoyo de cara a las elecciones de 2027.

Según el medio británico, la imagen del presidente habría caído de mediados del 40% en febrero a mediados del 30% en las mediciones de este mes. En simultáneo, la confianza en su gestión habría retrocedido un 12% en abril, su cuarta caída mensual consecutiva, de acuerdo con el índice de la Universidad Torcuato Di Tella.

El FT identificó la investigación sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni como el principal foco de daño político. Los fiscales federales estarían examinando compras inmobiliarias recientes de su familia, incluyendo una financiada con un crédito de los propios vendedores, y sus traslados en avión privado hacia un resort en Uruguay. El artículo también menciona otros focos de escándalo: un funcionario del Ministerio de Economía que renunció tras admitir que ocultó propiedades en Estados Unidos al fisco argentino, y nuevas revelaciones sobre una posible estafa con criptomonedas en 2024 en la que habría tenido participación el propio Milei, quien negó cualquier irregularidad.

La economía, el problema de fondo

Sin embargo, el Financial Times señalaría que el trasfondo central de la caída del oficialismo sería económico. Las ventas en el comercio minorista, la industria manufacturera y otros sectores habrían caído de manera sostenida, los salarios reales habrían retrocedido un 3,5% desde agosto y el desempleo habría alcanzado el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, el peor registro para ese período desde 2020. La inflación anual se mantendría en 32,6% en marzo.

El medio cita a la directora de la consultora Trespuntozero, Shila Vilker, quien habría advertido que el 61,2% de los argentinos espera que la economía empeore en el próximo año, frente al 43,4% que pensaba lo mismo en enero. "La economía es donde el Gobierno está perdiendo apoyo. Adorni es solo un catalizador", habría afirmado la especialista.

Grieta interna y perspectivas

El análisis también pondría el foco en una disputa interna cada vez más áspera entre la jefa de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor político Santiago Caputo. Según el FT, organizadores del espacio vinculados a Karina habrían iniciado acciones legales contra influencers libertarios alineados con Caputo por presuntos hostigamientos en redes. Analistas citados por el diario sospecharían que algunos de los escándalos recientes podrían derivar de filtraciones vinculadas a ese enfrentamiento. En paralelo, el medio destacó que Milei habría vetado el ingreso de toda la prensa acreditada a la Casa Rosada durante una semana, en medio de una escalada contra los medios de comunicación.

El propio entorno del Gobierno reconocería el problema. "El caso Adorni está erosionando a todo el gobierno y opacando todo el trabajo que estamos haciendo", habría dicho una fuente oficial al FT. El diario reconoce los logros de la gestión -la inflación mensual habría bajado del 26% en diciembre de 2023 al 3,4% en marzo y el FMI proyectaría un crecimiento del 3,5% para este año-, pero advierte que ese crecimiento estaría concentrado en sectores exportadores como minería, energía y agro, que en conjunto darían empleo a menos del 10% de la población.