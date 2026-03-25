Javier Milei, muy activo en redes: defensa de Manuel Adorni, ofensiva contra "operetas" y un llamativo "test"

Mientras el jefe de Gabinete Manuel Adorni retomaba las conferencias y respondía en la Casa Rosada sobre los escándalos que lo rodean, el presidente, Javier Milei, se mostró muy activo en redes en apoyo a su funcionario. Trató a los periodistas de "conjunto de ignorantes"; apuntó al empresarios que apodó "Gomita Alumínica" y, entre otras denuncias sobre "operetas", respaldó su modelo con un "test para detectar idiotas".

El gobierno busca salir de la postura defensiva y retomar la agenda "reformista" de gestión. En ese marco, la conferencia de Adorni y algunos anuncios combinados con la reivindicación explícita por parte de la cúpula violeta fueron el primer paso estratégico. El segundo, como contó cronica.com.ar, serán reuniones con ministros de seguimiento. El viernes, Adorni y Milei compartirán otro acto oficial.

Cerca del mediodía de este miércoles, cuando Adorni recibía preguntas sobre su patrimonio y los viajes de la polémica de la prensa acreditada en la Casa Rosada, el Presidente intentó llevarse la marca y desplegó una catarata de ruidosos mensajes en la red social X.

Milei, a la prensa: "ven fantasmas donde no los hay"

Exactamente al cierre de la conferencia de prensa de Adorni, el jefe de Estado, Milei, escribió en la red social X: "La ignorancia es atrevida...Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...".

Enseguida, reposteó un mensaje del usuario GordoDan que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, presente en la conferencia de prensa: "No nos van a dar clases de ética los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron UN PBI, ni los empresarios y los periodistas que los ayudaron. Los kukitas no pueden psicopatear a NADIE".

Conferencia de prensa de Manuel Adorni, en medio de los escándalos.

Otro usuario que recibió el click de Milei en X escribió: "Mensaje claro del jefe de Gabinete: "A ver si entienden de una vez, NO SE DEJEN PSICOPATEAR". El Presidente Javier Milei cumple con lo prometido. Las operaciones mediáticas no detienen el cambio".

Ya cerca de las 15, Milei volvió a escribir directamente sobre Adorni en su cuenta: "PELEAR CONTRA EL STATU-QUO. Fin". Fue al adjuntar un posteo de la Oficina de Respuesta de su gobierno desde donde denunciaron que: "LLUEVEN LAS OPERETAS. Durante la última semana se multiplicaron las mentiras descaradas, las campañas de difamación y las operaciones mediáticas sobre supuestos conflictos, renuncias y cambios inexistentes en el Gobierno. Estas son tan solo algunas de las operetas de los últimos días".

Karina Milei, también una vez más en defensa de Adorni

Adorni dio su conferencia de prensa acompañado por importantes ministros. Para rematar el trabajo conjunto de la primera plana del gobierno en respaldo a su figura, apareció una vez más en x la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad Adorni", reiteró.

Por su parte, el presidente Milei continuó fiel a su estilo, esta vez contra empresarios. Así intercaló entre los mensajes sobre Adorni, uno en el que destacó una afirmación de otra cuenta: "El JPMorgan se expande en Argentina: planea contratar 1500 personas en los próximos 4 años".

Sobre esto, el mandatario nacional aportó un comentario irónico: "Pero los empleos mal pagados de Gomita Alumínica...", el apodo que le puso a Javier Madanes Quintanilla, CEO de la empresa de neumáticos Fate y la productora de aluminio Aluar.

Javier Milei, sobre inflación: "Test para detectar idiotas"

Entre otras varios mensajes y decenas de reposteos, Milei también hizo una defensa de su modelo económico y de cómo combate la inflación. Comparó con medidas tomadas por otros gobiernos, según su mirada, y resaltó la herencia recibida.

"Durante la versión peronista de los '70s, se intentó combatir la inflación con controles de precios y regulación de cantidades, mientras había déficit fiscal que se financiaba con emisión monetaria. A su vez, se controlaba el tipo de cambio. Eso llevaba a la pérdida de reservas y en el medio de una situación de la que nadie se quería hacer cargo llegó Celestino Rodrigo y sinceró la macro. El resultado una sextuplicación de la inflación y caída de actividad. Desde tu punto de vista ¿quién es el responsable del desastre?"

El gobierno de La Libertad Avanza proyectó en el Presupuesto 2026 un 10% de inflación. Consultoras privadas estimaron que para marzo la cifra rondará un aumento del 3%, después del alza del 5.9% acumulada en enero y febrero.