La foto que compartió Manuel Adorni para mostrar unidad en su Gabinete: "Gran equipo, contra todo"

En medio del escándalo por vuelos privados a la ciudad uruguaya de Punta del Este y las propiedades que se le atribuyen, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, difundió este miércoles a título de señal de apoyo una "selfie" que se tomó junto a los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mario Lugones (Salud) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

Lo hizo en su cuenta de la red social X, donde escribió: "Gran equipo, contra todo. Fin". Adorni realizó el posteo poco después de haber brindado una conferencia de prensa en La Casa Rosada, en la que aseguró que no tiene "nada que esconder".

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En el contacto con periodistas, el ministro coordinador dijo además que, desde el Gobierno de Javier Milei, se está "poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten".

La exposición de Adorni comenzó pocos minutos después de las 11 y contó con momentos tensos, en especial cuando el funcionario fue consultado sobre su declaración jurada.

"Trabajé más de 25 años en el sector privado. Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno", recalcó el jefe de Gabinete en la sala de conferencias de la Casa Rosada.

En ese marco, enfatizó: "No me voy a sentar a que me den clases de ética los que viven del Estado desde que nacieron".

Asimismo, aclaró que no iba a responder sobre aspectos específicos de las denuncias que recibió, debido a que había una investigación judicial en curso.

Adorni, al principio, recibió críticas de casi todo el arco político por haber llevado a su esposa, Bettina Angeletti, como integrante de la comitiva que viajó en el avión presidencial a Nueva York para el Argentina Week.

Después, se le conocieron vuelos privados a Punta del Este, además de que se le atribuyeron propiedades, como una en Martínez y otra en Exaltación de la Cruz, puntos de la provincia de Buenos Aires.