El Gobierno enviará 60 pliegos de jueces al Senado

El Gobierno de Javier Milei enviará en las próximas horas al Senado 60 pliegos de jueces según adelantó este miércoles el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

"El Ministerio de Justicia estará enviando hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación y seguirá enviando los pliegos que faltan de aquí en adelante", anunció el ministro coordinador durante una conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada.

Manuel Adorni brindó este miércoles una conferencia de prensa en Casa Rosada.

En su exposición, Adorni sostuvo que "para el Gobierno, la Justicia es un pilar fundamental de la gestión y de la relación con la ciudadanía".

"Hoy, 364 de los 1.002 cargos de la justicia federal están vacantes, haciendo funcionar la Justicia casi al 60% de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social", advirtió.

Asimismo, señaló que "durante demasiado tiempo, la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron por completo el nombramiento de nuevos jueces, ya que cada nuevo juez federal y nacional podía hacer un futuro problema". "Esto se termina", completó.

Noticia en desarrollo