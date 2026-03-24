Expectativa por la palabra de Manuel Adorni: desde Casa Rosada confirman que dará una conferencia de prensa

Si bien se especuló con que bajaría el perfil en medio de los escándalos que lo rodean, el jefe de Gabinete Manuel Adorni dará una conferencia de prensa este miércoles a las 11 (horario estimado) en la Casa Rosada. Será la primera desde que se reveló el viaje de su esposa en el ARG01 a Nueva York y otros movimientos que ya investiga la Justicia.

Así lo confirmaron fuentes oficiales a cronica.com.ar este martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

"No hay nada que ocultar, será una conferencia normal de asuntos de gestión tal cual estaba previsto", marcaron desde el entorno de Adorni, quien se mostrará una vez más con el presidente de la Nación, Javier Milei, en un acto oficial este viernes.

Javier Milei y Manuel Adorni, abrazo y foto la semana pasada en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El jefe de Gabinete que también cumple función de vocero presidencial retomará así su rol habitual en el gobierno de La Libertad Avanza, donde el apoyo a su figura es total y ratificada con insistencia en los últimos días desde la cúpula violeta, tal cual contó este medio.

Manuel Adorni volverá a dar una conferencia de prensa

Adorni se siente fuertemente respaldado por el presidente Milei, y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Una importante fuente de la Casa Rosada sostuvo al cierre de la semana pasada que "está 100% firme, es indispensable para el Gobierno".

En ese marco, este miércoles Adorni retomará su contacto con los micrófonos, un terreno en el que hasta ahora (pre-episodio "deslomado") se movía con notable habilidad. Apagará de esta manera las versiones de que se mantendría alejado de los medios.

Manuel Adorni con los Milei en Olivos.

También volverá a su agenda de contacto con ministros para seguimiento de cada área. Se reunirá por primera vez al flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Y sumará encuentros con otros como el de Economía, Luis "Toto" Caputo; de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y de Capital Humano, Sandra Pettovello; y otros.

Fin del "Volver al Trabajo": inauguran Centro de Formación Capital Humano

Adorni acompañará este viernes a Milei en el acto que organiza la ministra Pettovello. Se trata de la inauguración del Centro de Formación Capital Humano que se realizará desde las 10 de la mañana en el barrio porteño Paternal.

Concretada la reforma laboral, el gobierno nacional informó el fin del plan Volver al Trabajo. Desde abril, cerca de 900 mil personas dejarán de percibir $78.000 mensuales que se les otorgaba como beneficiarios.

El Gobierno nacional oficializará así la eliminación definitiva del programa heredado del antiguo Potenciar Trabajo y su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación laboral con requisitos más estrictos para ingresar.