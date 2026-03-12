Filtran un video con Adorni y su esposa subiendo a un avión privado

El jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, viajó a Punta del Este entre el 12 y el 17 de febrero en un vuelo privado junto a su esposa, Bettina Angeletti, dos familiares menores de edad y el periodista Marcelo Grandio, conductor de la TV Pública y amigo del funcionario. El traslado se realizó en un avión Honda Jet contratado a un operador privado.

Según trascendió, el viaje se realizó en una aeronave Honda Jet con matrícula LV-HWA, operada por la empresa Alpha Centauri. El valor de cada tramo del trayecto ronda los 5800 dólares, aunque la factura total por ambos vuelos habría sido de unos 10.000 dólares gracias a una promoción ofrecida por la empresa.

El vuelo partió el 12 de febrero a las 20.21 desde el Aeropuerto de San Fernando y aterrizó a las 20.56 en el Laguna del Sauce Airport. El regreso se realizó el 17 de febrero en la misma aeronave, aunque en ese tramo ya no participó el periodista Grandio.

Consultado por la prensa sobre su estadía en el balneario uruguayo, Adorni evitó dar detalles y sostuvo que se trata de un asunto de su "vida privada". El funcionario también había sido cuestionado recientemente por otro viaje a Estados Unidos.

Qué dijo Marcelo Grandio sobre quién pagó el vuelo

La polémica por el viaje volvió a instalarse cuando Grandio habló en el programa Duro de Domar, conducido por Pablo Duggan. En un primer momento aseguró que Adorni había pagado el vuelo y que lo había invitado, aunque luego dio una explicación distinta sobre el costo del traslado.

Durante la entrevista, el periodista sostuvo que el gasto total habría sido de unos 3600 dólares, una cifra menor a la que trascendió inicialmente. Minutos después, según relató el conductor del programa, Grandio envió un mensaje en el que contradijo sus propias declaraciones y afirmó que "cada uno pagó su parte", lo que volvió a generar interrogantes sobre cómo se financió finalmente el viaje.