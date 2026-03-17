Fin de "Volver al Trabajo": el Gobierno eliminó 900 mil planes y así será el nuevo sistema de vouchers

A partir de abril, cerca de 900 mil personas dejarán de percibir el plan Volver al Trabajo. El Gobierno nacional oficializó la eliminación definitiva del programa heredado del antiguo Potenciar Trabajo y su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación laboral con requisitos mucho más estrictos para los beneficiarios.

La medida ya comenzó a notificarse masivamente a través de la aplicación Mi Argentina. El cambio implica el fin del pago directo de los $78.000 mensuales tal como se conocían hasta hoy, obligando a los inscriptos a anotarse en un nuevo esquema de formación si desean mantener la ayuda estatal.

Quiénes cobran y cómo anotarse en los nuevos vouchers

Quienes deseen continuar en el sistema deberán cumplir con asistencia obligatoria a cursos de formación profesional. El Ministerio de Capital Humano advirtió que cualquier abandono o inasistencia injustificada provocará la baja inmediata y definitiva del beneficio, sin posibilidad de reingreso.

El monto de estos nuevos vouchers todavía no fue precisado oficialmente, ya que la Casa Rosada planea ajustarlo según el costo de las capacitaciones y el número final de personas que logren completar el trámite de inscripción durante las próximas semanas.

Ahorro de $60.000 millones y fin de la intermediación

La decisión de Javier Milei busca profundizar el ahorro fiscal y eliminar por completo la influencia de las organizaciones sociales en la distribución de fondos. Con la caída de estos 900 mil planes, el Estado proyecta un ahorro mensual de $60.000 millones.

Es importante destacar que este recorte no afectará a los 300 mil beneficiarios que forman parte del grupo de asistencia permanente por vulnerabilidad extrema. Este sector continuará bajo la órbita de los programas de protección social sin necesidad de realizar el trámite de los vouchers.