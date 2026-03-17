ANSES deposita 3 pagos únicos de hasta $462.000 para algunos beneficiarios en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 para las Asignaciones de Pago Único (APU), una serie de beneficios económicos que se otorgan por única vez a quienes atraviesan determinados eventos familiares.

Estas prestaciones están dirigidas a personas que hayan registrado situaciones específicas dentro del sistema previsional, como el nacimiento de un hijo, la celebración de un matrimonio o la adopción. A diferencia de otras asignaciones mensuales, estos pagos se acreditan una sola vez y requieren el cumplimiento de ciertos requisitos formales.

Asignaciones de Pago Único de ANSES: ¿Cuáles son los montos de marzo?

Con el aumento del 2,88%, los valores vigentes para marzo de 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación por nacimiento : $77.414

Asignación por matrimonio : $115.913

Asignación por adopción: $462.845

El monto que percibe cada persona dependerá del tipo de evento declarado y de que se cumplan las condiciones exigidas por ANSES. En todos los casos, es necesario que la situación haya sido correctamente registrada y validada por el organismo.

ANSES: cuáles son los pagos únicos y quiénes pueden acceder

Las Asignaciones de Pago Único están destinadas a distintos grupos dentro del sistema de seguridad social. Entre quienes pueden solicitarlas se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia

Trabajadores rurales o de temporada

Personas que cobran la Prestación por Desempleo

Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que perciben o hayan percibido la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo

Para acceder al beneficio, los interesados cuentan con un plazo de hasta dos años desde el momento en que ocurrió el hecho que genera el derecho, ya sea el nacimiento, el matrimonio o la adopción.

Los pagos únicos que realiza ANSES son por nacimiento, adopción o matrimonio, y se depositan entre marzo y abril.

Requisitos de ingresos para acceder al beneficio

Otro de los aspectos clave para obtener estas asignaciones es el nivel de ingresos del grupo familiar. ANSES evalúa este criterio al momento de analizar cada solicitud.

Los topes vigentes son:

Ingreso máximo del grupo familiar: $5.445.190

Ingreso máximo por integrante: $2.722.595

Si alguno de estos límites es superado, la solicitud puede ser rechazada, aun cuando se cumplan el resto de las condiciones.

APU de ANSES: este es el calendario de pagos de marzo

El cronograma establecido por ANSES para el cobro de las Asignaciones de Pago Único se organiza en dos etapas:

Primera quincena: del 10 de marzo al 10 de abril

Segunda quincena: del 20 de marzo al 10 de abril

En ambos casos, no hay distinción por terminación de DNI, por lo que todos los beneficiarios pueden cobrar dentro de esas fechas según corresponda.



