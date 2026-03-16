ANSES paga AUH con "triple extra" en marzo: quiénes cobran más de $200.000 por cada hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a liquidar los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con una novedad que impacta directamente en el bolsillo familiar.

En marzo, gracias a la combinación de aumentos y refuerzos, los beneficiarios podrán percibir un "triple extra" que eleva el monto final de manera significativa.

Este mes, una familia con un solo hijo menor de 3 años que asiste al colegio puede llegar a cobrar más de $240.000, sumando todos los beneficios adicionales que se acreditan de forma automática.

¿Cuáles son los 3 extras que se cobran en marzo?





Para alcanzar el monto máximo, la ANSES liquida los siguientes conceptos junto con el haber mensual:

Ayuda Escolar Anual ($85.000): se paga por única vez en el año por cada hijo en edad escolar (desde los 45 días hasta los 17 años inclusive). Es requisito haber presentado el certificado de escolaridad el año anterior. Tarjeta Alimentar ($52.250): este monto corresponde a familias con un solo hijo. Para quienes tienen dos hijos sube a $81.936 y para tres o más alcanza los $108.062. Complemento Leche - Plan 1000 Días ($50.094): un extra destinado a embarazadas y niños de hasta 3 años para asegurar la provisión de leche y alimentos saludables.

El monto final: ¿Cuánto se cobra por la AUH en total?





Si se suma el pago neto de la AUH (80%), que este mes es de $106.251, un beneficiario con un hijo pequeño en etapa escolar cobraría:

Haber neto : $106.251.

Tarjeta Alimentar : $52.250.

Complemento Leche : $50.094.

Ayuda Escolar : $85.000.

Total en marzo: $293.595.

ANSES paga AUH con "triple extra" en marzo.





Calendario de pagos AUH: fechas confirmadas





DNI terminados en 5 : lunes 16 de marzo.

DNI terminados en 6 : martes 17 de marzo.

DNI terminados en 7 : miércoles 18 de marzo.

DNI terminados en 8 : jueves 19 de marzo.

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.

¿Cómo verificar el cobro?





Se puede consultar el detalle de la liquidación ingresando a "Mi ANSES" con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Precisamente, se verifica en la sección "Hijas e hijos" y luego en "Mis asignaciones". Allí se ve desglosado cada uno de los extras mencionados.