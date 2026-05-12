Arrancó el pago de la AUH: ¿Cuándo se cobra la asignación con extras?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de pagos correspondiente a mayo para las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Como ocurre cada mes, el esquema se organiza de manera escalonada para ordenar las acreditaciones y garantizar que los fondos lleguen de forma progresiva a cada beneficiario.

Durante este período, quienes reciben la AUH tendrán un incremento del 3,38% en sus haberes, en línea con la actualización establecida por la fórmula de movilidad vigente.

Calendario de pagos de la AUH en mayo

El cronograma comenzó el 11 de mayo y se extenderá hasta el 22 de mayo, organizado según la terminación del DNI de los titulares. Como es habitual, el dinero se deposita automáticamente en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario.

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo





Además del aumento, se mantienen los adicionales que funcionan como refuerzo económico y que se pagan junto con la prestación principal en la fecha asignada, según el DNI.

¿Cuánto cobran este mes las familias beneficiarias?

Con la actualización del 3,38%, los montos de la AUH se ajustan de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo:

Monto total por hijo: $141.286

Cobro mensual (80%): $113.028,80

Retención (20%): se abona tras la presentación de la Libreta





AUH por hijo con discapacidad:

Monto total: $460.045

Cobro mensual: $368.036

Retención (20%): se liquida una vez presentada la Libreta





Cabe recordar que el 20% retenido se acumula y se paga posteriormente cuando el titular cumple con la presentación de la Libreta, que certifica controles de salud y asistencia escolar.

Extras que se suman en mayo

Además del haber mensual, los beneficiarios reciben refuerzos económicos que se acreditan en simultáneo con la prestación principal.

Prestación Alimentar:

Este complemento, que tuvo un aumento del 38%, está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y varía según la cantidad de hijos:

$72.250 para familias con un hijo

$113.299 para familias con dos hijos

$149.425 para familias con tres hijos o más

Complemento Leche:

Dirigido a titulares con hijos menores de tres años o personas gestantes, este adicional asciende a $53.290 en mayo. Su objetivo es garantizar el acceso a productos esenciales en la primera infancia.