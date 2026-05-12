Arrancó el pago de la AUH: ¿Cuándo se cobra la asignación con extras?
ANSES activó el calendario de pagos para las familias beneficiarias de la AUH, quienes tendrán un aumento del 3,38% y los pagos extras correspondientes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de pagos correspondiente a mayo para las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Como ocurre cada mes, el esquema se organiza de manera escalonada para ordenar las acreditaciones y garantizar que los fondos lleguen de forma progresiva a cada beneficiario.
Durante este período, quienes reciben la AUH tendrán un incremento del 3,38% en sus haberes, en línea con la actualización establecida por la fórmula de movilidad vigente.
Calendario de pagos de la AUH en mayo
El cronograma comenzó el 11 de mayo y se extenderá hasta el 22 de mayo, organizado según la terminación del DNI de los titulares. Como es habitual, el dinero se deposita automáticamente en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario.
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
¿Cuánto cobran este mes las familias beneficiarias?
Con la actualización del 3,38%, los montos de la AUH se ajustan de la siguiente manera:
Asignación Universal por Hijo:
- Monto total por hijo: $141.286
- Cobro mensual (80%): $113.028,80
- Retención (20%): se abona tras la presentación de la Libreta
AUH por hijo con discapacidad:
- Monto total: $460.045
- Cobro mensual: $368.036
- Retención (20%): se liquida una vez presentada la Libreta
Cabe recordar que el 20% retenido se acumula y se paga posteriormente cuando el titular cumple con la presentación de la Libreta, que certifica controles de salud y asistencia escolar.
Extras que se suman en mayo
Además del haber mensual, los beneficiarios reciben refuerzos económicos que se acreditan en simultáneo con la prestación principal.
Prestación Alimentar:
Este complemento, que tuvo un aumento del 38%, está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y varía según la cantidad de hijos:
- $72.250 para familias con un hijo
- $113.299 para familias con dos hijos
- $149.425 para familias con tres hijos o más
Complemento Leche:
Dirigido a titulares con hijos menores de tres años o personas gestantes, este adicional asciende a $53.290 en mayo. Su objetivo es garantizar el acceso a productos esenciales en la primera infancia.