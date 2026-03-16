ANSES paga "doble bono" a jubilados en marzo: quiénes cobran el extra de $155.000 y qué requisitos cumplir

En marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó un esquema de pagos reforzado que permite a los jubilados y pensionados acceder a un "doble bono".

El adicional se compone del refuerzo previsional habitual y la Ayuda Escolar Anual, que alcanzó un monto mínimo garantizado de $85.000 por hijo.

El beneficio apunta a sostener el ingreso de los hogares ante los gastos del inicio del ciclo lectivo, sumándose al aumento por movilidad del 2,88% que ya rige para todos los haberes.

Jubilados: ¿Quiénes cobran el doble beneficio en marzo?





No todos los jubilados acceden a ambos pagos. Para recibir el "doble bono", el beneficiario debe cumplir con estas condiciones:

Bono de $70.000: destinado a quienes cobran la jubilación mínima (o un proporcional si superan ligeramente el piso de $369.600). Ayuda Escolar de $85.000: este pago extra le corresponde a los jubilados y pensionados que tienen hijos a cargo en edad escolar (hasta 17 años) o con discapacidad (sin límite de edad), y que perciben la Asignación Familiar (SUAF).

El monto total: ¿Cuánto llega a cobrar un jubilado este mes?





Si se suman los tres conceptos principales, un jubilado de la mínima con un hijo escolarizado percibe en marzo:

Haber mensual : $369.600,88.

Bono : $70.000.

Ayuda Escolar : $85.000.

Total: $524.600,88.

ANSES paga "doble bono" a jubilados en marzo.

¿Cómo saber si ya se cobraron los $85.000 de la ANSES?





El pago de la Ayuda Escolar es automático para quienes presentaron el certificado de escolaridad durante el año anterior. Se deposita en la misma cuenta y fecha que la jubilación, según el calendario por terminación de DNI.

Si el monto no aparece en la liquidación, es probable que se deba cargar el Certificado Escolar (Formulario PS 2.68) a través de la plataforma Mi ANSES. Una vez que el sistema procesa el documento, el pago se libera dentro de los 60 días.