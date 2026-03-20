Manuel Adorni cierra la semana con respaldo total de la Casa Rosada

A poco más de una semana de que se desatara el escándalo alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada aseguran que está firme en el cargo. La defensa es cerrada: "Es una de las personas más transparentes del país", dicen en el despacho que dejó trascender novedades sobre quién filmó el video en el aeropuerto, antes de viajar a Punta del Este.

Adorni atraviesa un vaivén de especulaciones sobre las consecuencias que tendrán la catarata de acusaciones que recibió en los últimos días. Por eso para el cierre de la semana, una voz autorizada de Balcarce 50 buscó correr el manto de dudas: "Es indispensable para el gobierno".

En el medio contó con varios abrazos en público con el presidente de la Nación, Javier Milei, a su paso por Córdoba y otras presentaciones. También, se mostró a su lado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la primera en marcar el apoyo "total e incondicional" de la cúpula libertaria en la red social X.

Manuel Adorni está "firme" como jefe de Gabinete

Nadie en la Casa Rosada subestima el impacto de los escándalos alrededor del Jefe de Ministros y por eso hubo un intento el último martes, tras la reunión de mesa política, por retomar la agenda reformista con el anuncio -a cargo de Adorni- del paquete de leyes que el Poder Ejecutivo enviará pronto al Congreso.

Una alta fuente consultada por cronica.com.ar por la caída en las encuestas de la imagen presidencial en los últimos meses y aún más afectada por los ruidos mediáticos y judiciales que derivan de Adorni, sostuvo que "si es cierto que existe cierto descontento es porque la sociedad nos castiga cuando nos quedamos quietos".

Javier Milei y Manuel Adorni en la Quinta de Olivos.

Al regreso de Milei de Hungría, se espera entonces que la Casa Rosada haga esfuerzos por volver a poner el eje en la agenda del gobierno que, durante el verano, cosechó éxitos como la aprobación de la reforma laboral en el Congreso.

Por lo pronto, mientras retumban por los pasillos algunos nombres para reemplazar al jefe de Gabinete, desde una de las oficinas más importantes se difundió información sobre quién filmó el video en el que se lo ve junto a su familia y el periodista de la TV Pública Marcelo Gandio subir a un avión privado para viajar a Punta del Este.

En Balcarce 50 corrió este viernes la versión de que tienen identificada como la autora del video a Victoria Correa, una trabajadora del aeropuerto de San Fernando, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que tiene como referente a Nicolás del Caño.

El avión privado a Punta del Este es uno de los asuntos a explicar, entre otros, por Adorni, quien ya se refirió al viaje de esposa en el avión presidencial a Nueva York.