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Martes, 17 de marzo de 2026

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CASA ROSADA

El gobierno de Javier Milei anunció el paquete de leyes que enviará al Congreso: incluye discapacidad y universidades

Al concluir la reunión de mesa política, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que el Poder Ejecutivo buscará para ambas "compatibilizarlas con el equilibrio fiscal". Impulsará también un nuevo código penal; ley de Glaciares; de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos; entre otras.

Florencia Golender

Tras una semana difícil el gobierno de Javier Milei busca retomar la iniciativa y anunció el temario que enviará al Congreso Nacional para el período ordinario. Así lo informó el jefe de Gabinete Manuel Adorni tras la reunión de mesa política en la Casa Rosada

El listado que el Jefe de Ministros dio a conocer a través de la red social X incluye "avanzar con la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal".

 "El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional: - Modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas - Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana. Y la ley de Glaciares", escribió Adorni en X.

La mesa política definió el paquete de leyes que enviará al Congreso en 2026.
La mesa política definió el paquete de leyes que enviará al Congreso en 2026.

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