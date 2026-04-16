Karina Milei reúne a la mesa política en el despacho de Manuel Adorni, antes del viaje a Israel

En otra semana revoltosa, habrá reunión de la mesa política de Javier Milei este viernes a las 11 en la Casa Rosada. Entre los escándalos que rodean al jefe de Gabinete Manuel Adorni y el dato "malo" de inflación del mes de marzo, el gobierno sostiene su mecanismo de coordinación interno mientras intenta salir del estado turbulento.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará la cita que volverá a realizarse en el despacho de Adorni, más allá de los avances judiciales en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Ambos viajaron este jueves en Neuquén para una recorrida por la base operativa de YPF en Vaca Muerta.

Renovado abrazo de Javier Milei a Adorni en AmCham, cuando se conoció el dato "malo" de inflación.

Fue otro gesto de respaldo al Jefe de Gabinete, quien a su vez se mostró el martes con Javier Milei en AmCham para el discurso en el que explicó la suba de la inflación por décimo mes consecutivo.

Mientras la cúpula violeta acumula fotos con Adorni, habrá reunión de mesa política. Es un momento convulsionado puertas adentro de la Casa Rosada donde no todos los miembros de ese cónclave sienten la misma pulsión de dar apoyo al Jefe de Ministros.

Reunión de mesa política, sin el ministro Luis Caputo

Además de Karina Milei y Adorni se sentarán en la mesa política de este viernes el asesor presidencial, Santiago Caputo, la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule' Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

No estará presente el ministro de Economía, Luis Caputo, de viaje en Washington DC para asegurar otro desembolso por 1.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y negociar garantías por otros US$ 3.000 millones con el Banco Mundial, el BID y la CAF para conseguir más préstamos de bancos privados.

La mesa política se reúne a las 11 en el despacho de Manuel Adorni en la Casa Rosada.

Su presencia sería de relevancia igualmente en la reunión de este viernes ya que el gobierno se prepara para incumplir el fallo judicial que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. En la Casa Rosada aseguran que "no hay plata" y esperan a tener lista la apelación de última instancia ante la Corte Suprema.

Son asuntos que se pondrán sobre la mesa política junto con el seguimiento del ajuste de gastos corrientes del 2% que los ministros deben presentar ante Adorni con plazo máximo el 30 de abril. Un día antes, el Jefe de Gabinete dará su informe de gestión ante el Congreso Nacional y la expectativa es alta por los cuestionamientos que recibirá de la oposición y los preparativos para contrarestarlos.

Por lo pronto, las encuestas reflejan el impacto negativo de la economía y de las sospechas sobre el patrimonio de Adorni en la imagen presidencial.

Por eso antes de emprender este sábado junto a Karina Milei su tercera visita oficial a Israel, el Presidente destacó en redes sociales la baja del precio del dólar. "UPs", le dedicó en la red social X a los que critican su modelo.