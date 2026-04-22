El gobierno de Javier Milei envió al Congreso la reforma electoral: qué cambia y todos los detalles

Tras el anuncio del presidente de la Nación, Javier Milei, se concretó este miércoles el envío al Congreso del proyecto de reforma electoral. Se puso así en marcha el primer paso de la estrategia para las urnas 2027 de La Libertad Avanza, con el texto que ingresó por la Cámara de Senadores y tiene 29 páginas en total.

Si bien se especulaba que el ingreso sería por Diputados, donde el gobierno pareciera contar con más bancas aliadas y dialoguistas de la oposición, finalmente fue remitido al Senado. La cúpula libertaria confía en la capacidad de tejer acuerdos de la jefa de bloque, Patricia Bullrich.

La reforma electoral fue enviada por el Poder Ejecutivo al Senado.

También había rumores de demora para esta reforma clave, por la inmediatez del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara baja el próximo 29 de abril-, un desafío enorme en medio del avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde el Gobierno indicaron que en la búsqueda de la reelección de Milei "este paquete no le conviene al oficialismo de turno, le quita herramientas, pero se impulsa igual porque es lo correcto para el país".

Y aseguraron que "el objetivo de esta reforma es devolverle el poder a los argentinos, que cueste menos, sea más transparente y represente mejor", plantearon.

Javier Milei impulsa la reforma electoral

Se vienen varias semanas de negociaciones con gobernadores afines para llegar un consenso que le permita a Milei tener los votos necesarios en la Cámara alta.

Son tratativas complejas en un momento difícil para el modelo económico de Milei y cuando falta casi un año para el arranque del calendario electoral 2027, más aún si se considera que en varias provincias se estudia un desdoblamiento de las nacionales.

Pero Milei busca retomar la centralidad de la agenda política y desde Israel anticipó los tres ejes de la reforma electoral (PASO, Ficha Limpia y financiamiento de los partidos).

La Casa Rosada viene trabajando en un articulado bastante más amplio y enfoca en "seis cambios", según marcaron fuentes de la Casa Rosada a cronica.com.ar.

El gobierno hace foco en seis cambios con la reforma electoral

1- ELIMINACIÓN DE LAS PASO

Para el gobierno de Milei es necesario eliminar las PASO. y plantean: "Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias costaron $45.000 millones en 2023 y no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los partidos. Las actividades de los partidos son libres por mandato constitucional - de acá en adelante las internas vuelven a ser cosa de los partidos, no del Estado. Se termina además con un mecanismo que convertía cada año electoral en campaña permanente y que empujaba al sistema político a pensar siempre en la próxima elección en lugar de gobernar".

2. "DEPURAR SELLOS DE GOMA"

Para el oficialismo "es necesario depurar el régimen de sellos de goma. Argentina tiene 713 partidos de distrito, el número más alto de América Latina sin comparación posible. Esta proliferación no refleja diversidad política real: refleja una industria de partidos que cobran del Estado sin representar a nadie. Por eso, vamos a elevar los pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería, y se incorpora la afiliación digital, que moderniza el trámite y termina con el filtro burocrático que la propia dirigencia usaba para bloquear nuevas expresiones".

3. FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS

La reforma de La Libertad Avanza sostiene que "es necesario transparentar el financiamiento de los partidos. Hoy sólo el 10% de la plata que financia campañas electorales está registrada. El otro 90% es plata negra - y la experiencia muestra que por esa vía entra el financiamiento del narcotráfico, del crimen organizado, y hasta de gobiernos extranjeros. Las democracias modernas ya resolvieron esto: permiten que personas y empresas aporten de manera regulada, transparente y trazable. Este proyecto hace lo mismo, y suma la opción de que los partidos que quieran renunciar al aporte estatal puedan hacerlo. El resto de la política dirá que es una medida para sacarle poder a la gente y dárselo a empresas, pero son hipócritas: solo le saca poder a las asociaciones ilícitas que financian con dinero mal habido a la política desde hace décadas".

4. FICHA LIMPIA

El gobierno de Milei apoya la ficha limpia bajo argumento de que "las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no podrán presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la Administración Pública. No es una idea radical: es la decencia mínima que se le pide a una democracia. Y es coherente: si alguien no puede ser candidato, tampoco puede ser funcionario".

5. RÉGIMEN DE ESPACIOS CEDIDOS

El proyecto de reforma electoral de Milei apunta también a que "es necesario eliminar el régimen de espacios cedidos. El Estado obliga hoy a los medios a entregar espacios de aire para propaganda partidaria gratuita - un subsidio mediático escondido que los argentinos nunca votaron en ningún presupuesto. Se elimina. Los partidos que quieran comunicarse con el electorado lo hacen con recursos propios declarados".

6. PARLASUR

El texto hace foco finalmente en que "es necesario dejar de plantear un régimen desigual al que tienen en otros países en lo referido a los miembros del Parlasur. Asimismo, todos aquellos que representen al país en aquel organismo internacional no deben tener ni les deben ser reconocidas prerrogativas que no son las que le corresponden a su rol".



