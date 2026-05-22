¡Expectactivas! El gobierno está cerca de confirmar la visita a la Argentina del papa León XIV

Después del mensaje anticipatorio en la red social X del presidente de la Nación, Javier Milei, y de la versión de que el papa León XIV realizará una gira por Sudamérica en noviembre, se acerca la confirmación oficial de que el sumo pontífice visitaría la Argentina en la primavera del 2026.

En la Casa Rosada no ocultan el fuerte entusiasmo por la tentativa agenda del máximo representante de la Iglesia Católica y deslizaron a cronica.com.ar que pronto la fecha será informada por el Vaticano, aunque oficialmente hay una espera prudencial.

Por eso Milei no lo nombró en su publicación en X y se limitó a escribir "Se viene", al repostear otro más sugerente sobre la visita del papa León XIV del canciller Pablo Quirno, quien adjuntó una foto selfie de los dos en la Quinta de Olivos.

Javier Milei y Pablo Quirno en Olivos y el sugerente mensaje sobre la visita del papa León XIV,

"Vine a reunirme con el Presidente Milei para darle "la Buena Noticia" que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha... qué linda Primavera...! Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC", publicó Quirno.

El país está cerca de cumplir los 40 años desde que recibió al papa Juan Pablo II y hace poco más de uno recordó al fallecido papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio que priorizó otros destinos durante sus 12 años de pontificado.

La expectativa sobre la versión que la Casa Rosada tiene en pendientes desde hace varios meses creció a media semana cuando un intendente uruguayo de la ciudad Florida, Carlos Enciso afirmó que León XIV visitaría Uruguay, Argentina y Perú en la primera quincena de noviembre, según información exclusiva que recibió desde sus contactos en el Vaticano.

Entusiasmo por la confirmación de la visita del Papa

El gobierno de de Javier Milei se aferra a las noticias positivas que alivien la atención de los "agoreros" sobre la situación económica, el avance de la causa judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni y otras internas ruidosas de La Libertad Avanza, por lo que espera tener lista la confirmación cuanto antes.

De ahí que en la Rosada tampoco ocultan que rezan por que al Tedeum del 25 de mayo asista la vicepresidenta Victoria Villarruel, tal cual ocurrió el año pasado cuando Milei le esquivó el saludo y la excompañera de fórmula fue el centro de habladurías mediáticas.

Javier Milei en el Tedeum del 25 de mayo en la Catedral Metropolitana.

Más allá de si Villarruel da el presente en la Catedral Metropolitana el próximo lunes feriado para conmemorar la Revolución de Mayo, en el gobierno se preparan para verse cara a cara en la reunión de Gabinete que citó el Presidente para después de la ceremonia religiosa.

Los posibles planes del papa León XIV lo traerían entonces de Roma a la Argentina en noviembre de este año, un evento religioso de magnitud que le seguirá a otro deportivo, el Mundial de Fútbol. Después, se vienen las elecciones y Milei asegura que buscará la reelección.