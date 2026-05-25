La confianza en el Gobierno cayó por quinto mes consecutivo

La confianza de la población en la gestión de Javier Milei sigue en caída. El índice elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella en mayo registró un descenso del 1,6% con respecto a abril por lo que ya son cinco los meses en baja.

En mayo, el Índice de Confianza (ICG) se ubicó en 1,99 puntos. De esta forma, la contracción fue del 18,7% respecto a igual mes del año pasado, mientras que el descenso acumulado desde el cierre de 2025 es de 19,2%.

El informe de la Universidad Torcuato Di Tella menciona que mayo de 2026 es el mes 30 de la gestión de La Libertad Avanza (LLA). En este período, el nivel del ICG -1,99 puntos- es similar al registrado por el gobierno de Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato, cuando el índice se ubicó en 2,04 puntos, y menor al que obtuvo Néstor Kirchner, que fue de 2,42 puntos.

Asimismo, es superior a los niveles registrados en el mes 30 de las presidencias de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández.

Detalles

En cuanto a los componentes que integran el ICG, tres de los cinco presentaron descensos respecto de abril. Capacidad cayó a 2,36 puntos, la Preocupación por el interés general retrocedió a 1,57 puntos y Honestidad descendió a 2,46 puntos.

En tanto, los dos componentes restantes cerraron en alza. La Evaluación general del gobierno subió a 1,69 puntos, mientras que Eficiencia avanzó a 1,88.

El Índice de Confianza de la Universidad Torcuato Di Tella se publica todos los meses y se realiza desde noviembre de 2001. Se trata de una encuesta de opinión pública a nivel nacional donde se mide en una escala de 0 a 5 al Poder Ejecutivo. La encuesta es llevada a cabo por Poliarquía Consultores sobre una muestra de 1.000 casos distribuidos en 39 localidades de todo el país, con trabajo de campo realizado entre el 4 y el 19 de mayo de 2026.