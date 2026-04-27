El Índice de Confianza en el Gobierno cayó por quinto mes consecutivo

La confianza ciudadana en la administración de Javier Milei volvió a caer en abril. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), registró un descenso del 12,1% respecto de marzo.

La medición, elaborada por la UTDT en base a un relevamiento de Poliarquía Consultores, se ubicó en 2,02 puntos. El índice se mide en una escala de 0 a 5 y ya había registrado una baja del 3,5% en marzo.

Este retroceso representa el quinto mes consecutivo de caída y acelera la tendencia negativa que se venía observando en enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%).

Con estos valores, la aprobación aproximada de la gestión se posiciona en un 40,4%, la cifra más baja desde septiembre de 2023.

A pesar del marcado descenso, la gestión libertaria aún logra mantenerse por encima de los niveles registrados por el gobierno de Alberto Fernández en el mismo punto de su mandato (abril de 2022), cuando el índice marcaba 1,44 puntos.

Sin embargo, por primera vez se ubica por debajo del desempeño de Mauricio Macri, quien en abril de 2018 ostentaba un 2,07.

Desglose por componentes

El ICG evalúa cinco dimensiones clave de la percepción pública sobre el Gobierno: entre ellas, se destacan eficiencia en la gestión (-21,4%), evaluación general de la administración (-17,2%) y preocupación por el interés general (-13,9%). También se miden la honestidad (-8,4%) y la capacidad para resolver problemas (-2%). En todos los casos, los resultados mostraron retrocesos durante el último mes.

El análisis sociodemográfico de la UTDT muestra que el desencanto se profundizó en sectores específicos. La baja fue más pronunciada en hombres, personas con nivel educativo secundario y el rango etario de 30 a 49 años. En tanto, el Gobierno mantiene su mejor desempeño entre los jóvenes de 18 a 29 años.

Por otra parte, si bien el interior del país sigue siendo la zona con mayor nivel de confianza, el informe subraya que todas las regiones del país presentaron caídas significativas durante este mes.

Cabe destacar que el estudio se realizó entre el 6 y el 17 de abril de 2026, abarcando 1.000 casos en 39 localidades de todo el territorio nacional.