Se profundiza el escepticismo social: la confianza en la gestión de Milei marcó su cuarto retroceso mensual

El respaldo ciudadano hacia la administración nacional continúa en terreno negativo.

Durante el tercer mes de 2026, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) perforó su propio piso al establecerse en 2,30 puntos, la cifra más magra desde el cambio de mando en diciembre pasado.

De acuerdo al informe técnico, "en marzo, el ICG fue de 2,30 puntos", lo que representa que "en relación con febrero registró una variación de -3,5% y, en términos interanuales, de -4,9%".

Este escenario consolida una tendencia de desgaste prematuro, acumulando bajas sucesivas del 2,8% en enero y del 0,6% en febrero.

El espejo de gestiones anteriores

La actual performance de Javier Milei muestra una paridad casi exacta con los registros de 2018.

El estudio detalla que el nivel de crédito social actual "se ubica en valores muy similares al de la gestión de Mauricio Macri", quien para esta misma fecha ostentaba 2,32 puntos.

No obstante, el presente índice todavía "supera ampliamente" al obtenido por Alberto Fernández en marzo de 2022, momento en que la confianza apenas rozaba los 1,51 puntos.

En el balance global de los primeros meses de gestión, el promedio de Milei queda en 2,43 puntos, situándose "en una posición intermedia entre el promedio que Macri (2,55) y Fernández (1,99) registraron en el mismo tramo de sus respectivas gestiones".

Radiografía del humor social

El desplome de marzo fue casi generalizado, afectando a cuatro de las cinco variables que componen el índice.

Las mayores caídas se detectaron en la percepción de la utilidad del gasto y la mirada colectiva: "la Evaluación general del Gobierno (1,98) y la Preocupación por el interés general (1,87) concentran las contracciones más pronunciadas del mes".

Pese al pesimismo reinante, la "Eficiencia" logró desmarcarse como el único factor con signo positivo, escalando a 2,38 puntos.

En el ranking de valores, el reporte destaca que "Honestidad continúa siendo el subíndice más elevado con 2,73 puntos (-1,1%) y Capacidad lo secunda con 2,55 (-5,6%)".

La caída acumulada desde el cierre del año pasado ya alcanza el 6,5%, confirmando que "cuatro de los cinco componentes exhiben descensos respecto del mes anterior, con Eficiencia como única excepción".