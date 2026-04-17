Manuel Adorni sumó otra selfie de la mesa política y anuncian el envío de dos proyectos al Congreso

Mientras las tribus violetas estallan la interna en las redes sociales, se reunió la mesa política del presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Hubo nueva selfie en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. Se anunció el envío de dos proyectos al Congreso.

La primera plana de La Libertad Avanza decidió que remitir las iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional para modificar la Ley de Salud Mental y la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.

Con la segunda y en el marco de la continuación del ajuste fiscal, el gobierno busca modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), la cual debe implementar tras el fallo de la Justicia y de que en septiembre del 2025 el Senado rechazara el veto de Milei.

Ocurre al cierre de otra semana difícil para el gobierno por el dato "malo" de inflación del mes de marzo y la caída de la aceptación en las encuestas. Así, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó la mesa que funciona como mecanismo de coordinación de gestión y de estrategia legislativa.

Reunión de mesa política en la Casa Rosada

Antes de viajar con Javier Milei a Israel, su hermana Karina, "El Jefe" de La Libertad Avanza, reunió a la mesa política en Balcarce 50. Fue otra oportunidad para mostrarse junto con el Jefe de Gabinete -ambos viajaron a Neuquén el último jueves y lucieron los mamelucos de YPF en Vaca Muerta-.

La cita en la Rosada arrancó a las 11 y se extendió por casi tres horas. Además de la foto selfie que tomó Adorni, se comunicó oficialmente que el objetivo fue "avanzar en la definición de los próximos proyectos que serán enviados al Congreso Nacional y delinear la estrategia parlamentaria. Durante el encuentro, además de repasar el estado de avance de las iniciativas ya presentadas y analizar sus particularidades".

Karina Milei y Manuel Adorni este jueves en Vaca Muerta.

Participaron además de Karina Milei y Adorni, el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador del partido violeta, subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt .

No asistió el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que se encuentra de viaje en los Estados Unidos. Más allá de su ausencia, la mesa política se mantuvo firme con que "no hay plata" y avanzó con el ajuste del gasto del Estado. Junto al proyecto sobre Discapacidad, el gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, también ordenado por la Justicia.

La decisión expone al gobierno de Milei a otra marcha federal de la comunidad educativa, desde donde advirtieron que si no se cumplía el plazo judicial, se manifestarán en la primera quincena de mayo.

Con miras al informe de gestión de Adorni en el Congreso

La mesa política tendría que lidiar con las consecuencias del recorte a las universidades nacionales luego de una fecha clave en el Congreso: el 29 de abril Adorni dará su informe de gestión y desde las bancas del oficialismo ya adelantan que irá preparado para contrarrestar los señalamientos de la oposición a su patrimonio.

El 30 del mes, a su vez, es la fecha límite para que los ministros le presenten a Adorni la ejecución de un achique o "motosierra" del 2% de los gastos corrientes de cada cartera, como así también un 20% de los de capital.