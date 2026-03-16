La mesa política de Javier Milei se reencontrará este martes en el despacho de Manuel Adorni

Después de tres semanas, cuando los integrantes celebraron con una selfie la aprobación de la reforma laboral, se reencontrará en la Casa Rosada la mesa política del presidente de la Nación, Javier Milei. La reunión será este martes a las 11 en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

"Se hará un repaso de asuntos de gestión y de la agenda parlamentaria", anticipó una fuente de Balcarce 50 a cronica.com.ar. En esos pasillos deslizan que el temario del oficialismo para el Congreso tendrá como gran desafío la reforma política y electoral (eliminación de las PASO), de cara al 2027.

En eso trabajarán desde mañana la mesa chica del Presidente a la que asistirán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el asesor presidencial, Santiago Caputo; además de los otros pocos miembros que la completan, de confianza del mandatario nacional.

La mesa política de Milei se reencontrará en la Rosada

Además de Karina Milei, Santiago Caputo y Adorni, al órgano que marca el pulso del funcionamiento del gobierno lo completan la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También los ministros de Economía, Luis Caputo; y del Interior, Diego Santilli; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule' Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Parte de la mesa política en el Congreso durante el debate de la reforma laboral.

Los miembros de la mesa política volverán a verse cara a cara tras coordinar telefónicamente en los últimos días la reacción a la polémica que envolvió a Adorni durante su viaje a Nueva York -por la inclusión de su esposa en el vuelo presidencial, entre otros asuntos-, y que concluyeron con un respaldo alineado de la primera plana en redes sociales, un pedido de disculpas por parte del jefe de Gabinete y una foto clave esta tarde en Córdoba.

El abrazo de Milei a Adorni en la Bolsa de Comercio antecedió entonces a la reunión de mesa política, una acción deliberada del líder libertario. De hecho, la cita de funcionarios y parlamentarios violetas iba a ser este lunes en la Rosada pero cambió de día para priorizar esa muestra de respaldo del Presidente a su hombre de confianza.

Manuel Adorni y Javier Milei en Córdoba.

Entre varios frentes abiertos que adelantaron el final del verano político del que gozaba Milei desde la victoria electoral, la mesa chica de armado y ejecución política del gobierno nacional avanzará este martes con la estrategia para alcanzar objetivos trazados para el 2026.

Se trata del paquete de reformas del código civil, penal, comercial, entre otras, cuyos textos están en marcha y conviven con los desafíos por la modificación a la Ley de Glaciares, el nuevo intento de la Ley de Financiamiento Universitario y más.