El escándalo Adorni no cede: la PSA allana la Televisión Pública

La investigación judicial por los traslados aéreos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este jueves un nuevo capítulo con un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en los estudios de la TV Pública. El procedimiento, que tuvo como objetivo el secuestro de los contratos del periodista Marcelo Grandio con la emisora, se dio horas después de que un testigo clave complicara la posición del funcionario en los tribunales de Comodoro Py. Se trata del piloto y broker Agustín Issin Hansen, quien declaró ante el juez Ariel Lijo que el polémico vuelo desde Punta del Este fue pagado íntegramente por Grandio, contradiciendo la versión de un pago con fondos familiares sostenida por el entorno de Adorni.

Durante la tarde, el personal policial llegó a las instalaciones del canal para llevarse la documentación relacionada con la productora de Grandio. Lo que la Justicia intenta determinar es si existe una presunta dádiva o irregularidad en la contratación, dado que el periodista fue quien costeó los vuelos privados que el funcionario nacional utilizó para viajar junto a su familia.

Declaración clave en Tribunales

Previamente, Issin Hansen brindó detalles durante casi cuatro horas en una audiencia que comenzó pasado el mediodía. El piloto, un profesional de 46 años con trayectoria en aviación comercial, aportó documentación y registros de su teléfono celular que acreditan la operatoria. Según su testimonio, él compró un paquete de diez viajes a la empresa Alpha Centauri por un valor de 42.250 dólares y luego le facturó a Grandio el tramo de regreso utilizado por el Jefe de Gabinete.

La factura en cuestión, por un monto de 3.000 dólares, está fechada el 9 de marzo, casi tres semanas después de realizado el vuelo. Al ser consultado por esta demora, el broker explicó que se debió a que se encontraba de vacaciones y confeccionó el comprobante al retomar su actividad. Sin embargo, la Justicia puso la lupa sobre el hecho de que el paquete original de vuelos fue abonado en efectivo.

El vínculo bajo la lupa

Marcelo Grandio es un periodista cercano a Adorni y su productora mantiene vínculos comerciales con los medios públicos, que se encuentran bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. El foco de la causa ahora se centra en este vínculo y en las versiones cruzadas sobre el origen del dinero. Mientras Adorni afirmó en reiteradas conferencias de prensa que el viaje fue pagado con recursos propios, los documentos presentados hasta el momento no figuran a su nombre.

En paralelo al operativo en la TV Pública, la PSA también realizó allanamientos en las oficinas de la empresa aérea en el aeropuerto de San Fernando. La Justicia busca cruzar los datos de las facturas con los registros de los pasajeros y los pagos bancarizados para esclarecer si el beneficio recibido por el funcionario constituye un delito contra la administración pública.