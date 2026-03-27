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Viernes, 27 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
CAUSA POR DÁDIVAS

Otra testigo ratifica que el vuelo de Manuel Adorni lo pagó el periodista Marcelo Grandio

Vanesa Tossi, empleada del broker aeronáutico, declaró ante el juez Ariel Lijo que acompañó al vocero presidencial hasta la aeronave. En sintonía con el testimonio de su jefe, confirmó que el costo de los traslados a Uruguay fue cubierto por el productor de la TV Pública.

Este viernes, la empleada de la empresa de vuelos privados Jag Executive Aviation prestó declaración ante el juez federal Ariel Lijo y respaldó la versión de su jefe: el periodista Marcelo Grandío costeó los pasajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia al balneario uruguayo durante el feriado de Carnaval.

La testigo se llama Vanesa Tossi y trabaja para Agustín Issin, el broker que el jueves había relatado ante Lijo que el traslado en avión privado -desde Argentina hacia Uruguay y de regreso- fue abonado por Grandío, amigo personal de Adorni y coproductor de programas en la TV Pública. Lo que agrega Tossi al expediente es un detalle de peso: ella estuvo presente y acompañó al funcionario hasta el avión tanto en el viaje de ida como en el de vuelta.

Jag Executive Aviation, la firma que gestionó los vuelos, pertenece a Issin y su mujer. Tossi es su única empleada.

En paralelo, y en el marco de la misma causa, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanaron este viernes las oficinas administrativas de la TV Pública. El objetivo: acceder a los contratos de Imhouse, la productora de Grandío, que mantiene acuerdos con el canal por tres programas -tanto en la señal de aire como en su plataforma de streaming.

Desde que estalló el escándalo por los vuelos, Grandío dejó de aparecer en pantalla. Sin embargo, su hijo continúa trabajando en el canal de streaming de la señal pública.

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