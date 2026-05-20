El Gobierno creó una mesa de coordinación para proteger inversiones del RIGI del narcotráfico y el crimen organizado

El Gobierno oficializó este miércoles la creación de una nueva "Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas" en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de prevenir amenazas vinculadas al narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado en proyectos considerados estratégicos para la economía argentina.

La medida, que quedó formalizada esta madrugada a través de la Resolución 461/2026, publicada en el Boletín Oficial, apunta a reforzar los mecanismos de control y prevención sobre grandes inversiones vinculadas a sectores como minería, energía, infraestructura, tecnología y turismo.

El Ejecutivo destacó que el crecimiento de estos emprendimientos podría generar riesgos de infiltración de organizaciones criminales en actividades económicas legales.

Según indica el texto oficial, la nueva mesa funcionará como un ámbito permanente de coordinación entre organismos nacionales, provincias, municipios y fuerzas federales de seguridad. Además, también podrán participar empresas privadas, cámaras empresarias, operadores logísticos y concesionarios vinculados a proyectos incluidos dentro del RIGI.

En esa línea, el Gobierno incluyó la elaboración de diagnósticos integrales de riesgo, la identificación temprana de amenazas criminales y la coordinación de acciones preventivas para proteger infraestructura crítica y cadenas logísticas asociadas a las inversiones estratégicas.

Además, la normativa establece que la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada tendrá a cargo el análisis de fenómenos criminales emergentes relacionados con estos proyectos, mientras que la Secretaría de Seguridad Nacional deberá coordinar el despliegue de fuerzas federales en las zonas donde se desarrollen las inversiones.

En tanto, la medida incluye la incorporación de la Unidad Antimafia y del Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas como organismos técnicos encargados de sistematizar información y detectar posibles riesgos vinculados al crimen organizado, especialmente en materia de drogas sintéticas y desvío de precursores químicos.

Asimismo, el Gobierno impulsará protocolos sectoriales de prevención, capacitaciones y canales formales de reporte de riesgos para las empresas participantes del RIGI. No obstante, aclaró que estas acciones serán de cooperación voluntaria y que la nueva estructura no implicará costos presupuestarios adicionales para el Estado.