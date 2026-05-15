El Gobierno oficializó el envío a Estados Unidos de la lista de hinchas con derecho de admisión para el Mundial 2026

El Gobierno oficializó este viernes el envío de información sobre personas con derecho de admisión vigente en el fútbol argentino a las autoridades de Estados Unidos, en el marco de la organización del Mundial 2026.

La decisión quedó formalizada esta madrugada mediante la Resolución 444/2026, publicada en el Boletín Oficial. "Póngase a disposición de la Embajada de los Estados Unidos de América en la República Argentina la información sobre los individuos que poseen restricciones vigentes para el ingreso a eventos deportivos obrante en el Programa TRIBUNA SEGURA, en el marco de lo dispuesto por los acuerdos en materia de seguridad firmados con los organismos del gobierno de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en atención a la realización de la COPA DEL MUNDO FIFA 2026", indica el artículo de la normativa.

En ese sentido, la disposición indica que la medida alcanza a individuos que tienen restricciones para ingresar a eventos deportivos por disposición judicial, policial o administrativa. Según explicó en la normativa, el objetivo es colaborar con la planificación de los operativos de seguridad del torneo que se disputará entre el 9 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Los datos enviados provienen del programa Tribuna Segura, el sistema utilizado en la Argentina para controlar el ingreso a las canchas y detectar personas con antecedentes de violencia en espectáculos deportivos.

Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que la información será utilizada exclusivamente para tareas de prevención y coordinación táctica durante el desarrollo del Mundial. Además, la resolución prohíbe expresamente cualquier utilización distinta o posterior de los registros compartidos.

La normativa también establece límites precisos sobre el manejo de la información. Los datos estarán disponibles únicamente durante la realización de la competencia y hasta un máximo de cinco días corridos después de la finalización del torneo. Una vez que se cumpla ese plazo, deberá realizarse la eliminación "definitiva e irreversible" de toda la base de datos generada.

La medida se enmarca en los acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad firmados entre la Argentina y Estados Unidos, que contemplan el intercambio de información para prevenir delitos y episodios de violencia en eventos masivos.

Por último, no es la primera vez que se implementa una acción de este tipo. El Gobierno recordó que medidas similares ya fueron aplicadas durante la organización de la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025, ambos desarrollados en territorio estadounidense.