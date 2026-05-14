El Gobierno estableció cambios en el régimen Exporta Simple y fijó nuevos límites para exportaciones con retenciones

El Gobierno oficializó este jueves modificaciones en el régimen "Exporta Simple", el sistema diseñado para facilitar operaciones de exportación de pequeña escala mediante procedimientos simplificados.

La decisión fue publicada esta madruga en el Boletín Oficial a través de la Resolución General Conjunta 5846/2026, impulsada por el Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).

La medida apunta a reducir barreras administrativas y agilizar los trámites vinculados al comercio exterior, especialmente para pequeños exportadores y empresas que realizan operaciones de menor volumen. El esquema "Exporta Simple", creado en 2019, permite canalizar envíos comerciales a través de operadores logísticos especializados sin necesidad de atravesar todo el procedimiento aduanero tradicional.

Uno de los cambios más importantes quedó vinculado a las mercaderías alcanzadas por derechos de exportación superiores al 0%. A partir de ahora, esos productos podrán continuar operando dentro del régimen simplificado, aunque con límites específicos establecidos por la nueva normativa.

En el texto oficial, se destaca que cada exportador podrá utilizar el sistema hasta un máximo anual equivalente a US$600.000 FOB. Además, cada operación individual no podrá superar los US$15.000 FOB, parámetros que buscan mantener el carácter simplificado del esquema.

La resolución también modificó el apartado relacionado con los beneficios para quienes utilicen este mecanismo de exportación. En ese sentido, aclararon que las operaciones realizadas mediante "Exporta Simple" podrán acceder a los estímulos y beneficios previstos para las exportaciones.

De este modo, los exportadores que operen bajo este régimen no perderán la posibilidad de recibir reintegros u otros incentivos vinculados a las ventas al exterior. El objetivo oficial es incentivar el comercio internacional y ampliar las herramientas disponibles para pequeñas y medianas empresas.

Desde el Gobierno sostienen que las modificaciones forman parte del proceso de desburocratización impulsado para simplificar gestiones y fomentar la actividad exportadora. La actualización normativa también busca brindar mayor previsibilidad a quienes utilizan el régimen para comercializar productos argentinos en mercados internacionales.