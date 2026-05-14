Video: una nena de 12 años fue atropellada a la salida de una escuela en Córdoba y está grave

Un dramático accidente generó conmoción en las últimas horas. Una alumna de 12 años lucha por su vida luego de haber sido atropellada por un auto cuando salía de la escuela en la ciudad de Córdoba.

El dramático accidente ocurrió en el barrio Guiñazú sobre la avenida Juan B. Justo y quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes muestran el momento exacto en que la menor fue embestida por un Fiat Cronos mientras intentaba cruzar la calle.

La víctima, identificada como Guadalupe, sufrió graves heridas en la cabeza y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Infantil de Córdoba, donde fue intervenida quirúrgicamente luego de que los médicos detectaran un coágulo en el cerebro que comprometía seriamente su estado de salud.

Luego de la operación, la adolescente quedó internada en coma farmacológico y permanece bajo estricta observación médica. Según explicaron los profesionales, las próximas 72 horas serán claves para determinar su evolución y posibles secuelas.

La mamá de la menor, Ivana Díaz, relató cómo fue el momento que vivió tras enterarse del impactante accidente. En esa línea, contó que recibió varios llamados de la escuela y que luego el padre de la menor le confirmó que la nena había sido atropellada cuando salía del establecimiento educativo junto a sus compañeros.

La mujer aseguró que encontró a su hija inconsciente sobre el asfalto cuando llegó al lugar del accidente y expresó la profunda preocupación que atraviesa toda la familia. "Ahora lo más importante es que salga con vida", sostuvo la madre, quien además explicó que los médicos les advirtieron que el proceso de recuperación podría ser largo.

De acuerdo al testimonio de la mujer, algunos alumnos le informaron que la víctima habría cruzado la avenida cuando el semáforo aún estaba en rojo. Sin embargo, esa situación forma parte de la investigación que llevan adelante las autoridades para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

En tanto, el conductor del vehículo involucrado tiene 51 años y fue imputado por lesiones culposas agravadas por el uso de automotor. A pesar de la gravedad del episodio, permanece en libertad mientras avanza la causa judicial.

En paralelo, las autoridades confirmaron que el test de alcoholemia realizado al automovilista dio negativo. No obstante, todavía se esperan los resultados de los análisis toxicológicos para establecer si había consumido algún tipo de sustancia al momento del accidente.