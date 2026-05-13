Misterio en Córdoba: encontraron otro feto en la planta cloacal de Chacra de la Merced

La Policía de Córdoba confirmó este miércoles el hallazgo de un feto en la planta de líquidos cloacales ubicada sobre el camino de Chacra de la Merced, en la periferia de la capital provincial.

El macabro descubrimiento se produjo durante la mañana, cuando un encargado del predio realizaba supervisiones en uno de los sectores de tratamiento.

Tras el aviso inmediato, efectivos policiales preservaron la zona para permitir el trabajo de los peritos y dieron intervención a la Justicia cordobesa. Según fuentes policiales, los restos fueron detectados en uno de los piletones de sedimentación del establecimiento.

El segundo caso en 60 días

El hecho generó conmoción debido a la reincidencia en el mismo lugar. Bajo el paraguas de la investigación judicial por Hallazgo de restos humanos, las autoridades cruzan datos con un episodio idéntico ocurrido el pasado 16 de marzo.

En aquella oportunidad, empleados del sector encontraron otro feto de aproximadamente diez centímetros en el área de desagote de camiones.

La Justicia mantiene abiertas dos causas paralelas para determinar si existe una conexión entre los hallazgos y establecer las responsabilidades pertinentes.

Por el momento, los investigadores no han podido precisar el origen de los restos ni el tiempo de gestación, datos que serán aportados por la autopsia forense solicitada por la fiscalía de turno.