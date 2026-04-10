Macabro hallazgo de un feto dentro de un balde en plena vía pública

Un feto fue encontrado dentro de un balde de plástico en plena vía pública. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Rivera y Moreno, en Lanús, donde el despliegue policial y el posterior cercado de la zona generaron un clima de preocupación entre quienes transitaban por el lugar.

Todo comenzó con un llamado al 911 realizado por un hombre que caminaba por la zona y advirtió algo extraño en el interior del recipiente. Al acercarse, descubrió que se trataba de restos humanos, por lo que dio aviso a la policía.

Efectivos del Comando de Patrullas de Lanús se desplazaron hasta el punto indicado para constatar la veracidad de la denuncia.

Una vez en el sitio, los uniformados confirmaron que, efectivamente, dentro de un balde de plástico se encontraba un feto. Se montó un operativo de custodia para preservar la escena del hallazgo, a la espera de los especialistas médicos y forenses.

Una ambulancia del SAME arribó al cruce de Rivera y Moreno. Los profesionales de salud que intervinieron en el lugar realizaron una primera inspección ocular y constataron que se trataba de un feto de sexo femenino.

Tras la confirmación fue retirado bajo estrictos protocolos para ser sometido a las pericias correspondientes que determinen el tiempo de gestación y las causas del deceso.

La zona permaneció perimetrada durante varias horas mientras los peritos de la Policía Científica realizaban el levantamiento de rastros.

Investigación

Los investigadores buscan determinar si existen cámaras de seguridad públicas o privadas en las inmediaciones que hayan captado el momento en que el balde fue abandonado en esa esquina, un punto clave para identificar a los responsables.

Desde la fiscalía se ordenaron diversas diligencias de rigor, incluyendo el análisis del material genético y un relevamiento de los centros de salud cercanos para verificar si hubo ingresos de personas con complicaciones compatibles con un parto o una interrupción del embarazo.