Terrible: viajaba en moto, chocó con un perro, cayó al asfalto y murió atropellado por dos camionetas

Una tragedia vial sacudió a la provincia de Córdoba en las últimas horas, luego de que un motociclista muriera tras un dramático accidente ocurrido sobre la ruta nacional 158, entre las localidades de Quebracho Herrado y San Francisco.



De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Benelli blanca de 150 centímetros cúbicos en dirección sur-norte. En medio del trayecto, un perro se cruzó sobre la calzada y el conductor no pudo evitar embestirlo. El fuerte impacto provocó que el motociclista perdiera el control del rodado y terminara cayendo violentamente sobre el asfalto. Sin embargo, la situación se volvió trágica segundos después.

Mientras la víctima permanecía tendida sobre la ruta, una camioneta Ford EcoSport manejada por un hombre de 54 años oriundo de Freyre no logró frenar ni esquivarlo, y terminó atropellándolo. Instantes más tarde, una segunda camioneta, una Volkswagen Amarok que avanzaba en sentido contrario, también embistió el cuerpo. El vehículo era conducido por un sujeto de 39 años, procedente de Villa María.

Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar del hecho, aunque nada pudo hacerse para salvar a la víctima. "El motociclista falleció de manera instantánea en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas", señalaron los equipos de asistencia.

Viajaba en moto, chocó con un perro, cayó al asfalto y murió atropellado por camionetas.

Como consecuencia del accidente, las autoridades dispusieron el corte total de la ruta durante varias horas para facilitar las tareas de peritaje y el trabajo de los investigadores.

En el lugar intervino personal de Policía Científica, que llevó adelante distintas pericias con el objetivo de reconstruir cómo ocurrió el hecho y establecer si factores como la visibilidad o el estado del camino tuvieron incidencia en el desenlace fatal.

Los conductores de ambas camionetas resultaron ilesos y quedaron preventivamente a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como "homicidio culposo".