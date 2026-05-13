El Gobierno de Javier Milei amplió el programa Tribuna Segura y prohibió el ingreso de los deudores alimentarios a las canchas

El Gobierno nacional oficializó este miércoles una nueva ampliación del programa Tribuna Segura y habilitó la prohibición de ingreso a estadios de fútbol de todo el país para personas registradas como deudores alimentarios.

La medida, que quedó establecida esta madrugada mediante la Resolución 429/2026, publicada en el Boletín Oficial, modifica los criterios de restricción de concurrencia administrativa en espectáculos futbolísticos.

La principal modificación incorporada por la nueva normativa establece que también podrán ser impedidas de ingresar a las canchas aquellas personas que se encuentren inscriptas en registros públicos de deudores alimentarios, tanto nacionales como provinciales. La restricción permanecerá vigente mientras continúe la situación de incumplimiento.

Hasta el momento, el sistema Tribuna Segura estaba orientado principalmente a controlar el acceso de personas vinculadas a hechos de violencia en el fútbol. El programa permitía restringir el ingreso a imputados, procesados o condenados por delitos cometidos en espectáculos deportivos, además de individuos considerados riesgosos para la seguridad pública.

Con la nueva disposición, el Gobierno amplía el alcance del programa y suma al esquema de control a quienes incumplen obligaciones alimentarias. Según explicaron desde el Ministerio de Seguridad, la decisión busca reforzar mecanismos de presión y cumplimiento sobre las responsabilidades parentales utilizando herramientas de control ya implementadas en eventos masivos.

La normativa también señala que varias jurisdicciones ya aplicaban medidas similares. En distritos como la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Salta existían normativas que impedían el ingreso a estadios a personas incluidas en registros de alimentantes morosos, por lo que el Gobierno decidió extender ese criterio al sistema nacional.

A partir de esta modificación, cerca de 13.000 personas serán incorporadas a la base de datos utilizada por Tribuna Segura. El listado incluirá registros provenientes de provincias como Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Neuquén y Tucumán, entre otras jurisdicciones adheridas.

El programa Tribuna Segura funciona mediante controles de identidad en los accesos a los estadios y tiene como objetivo prevenir hechos de violencia y fortalecer la seguridad durante los partidos de fútbol. Con esta nueva ampliación, el Ejecutivo incorpora además un componente vinculado al cumplimiento de obligaciones judiciales y familiares.