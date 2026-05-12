La Justicia prohibió obras en la casa donde encontraron los restos de Diego Fernández Lima

La Justicia dictó una medida cautelar que impide realizar modificaciones durante 60 días en la casa de la casa de Cristian Graf en Coghlan, donde el año pasado se encontraron los restos óseos de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984.

Además, la causa, a cargo del fiscal Martín López Perrando, fue recaratulada recientemente como "homicidio simple".

La orden del juez Alberto Litvack apunta a preservar el jardín de la propiedad para eventuales nuevas pericias con georradar. La abogada de Graf, Érica Nyczypor, aclaró que su cliente no está imputado y se encuentra a disposición de la investigación.

"Dictaron esa medida solo a los efectos de la investigación. Para llegado el caso de que necesiten pasar nuevamente el georradar", explicó la letrada.

Diego Fernández Lima fue asesinado en 1984 y sus huesos fueron hallados 41 años después (Archivo).

El 4 de mayo, agentes de Gendarmería recorrieron la casa con un georradar a pedido de la querella para detectar posibles evidencias bajo la superficie. El operativo no arrojó nuevos hallazgos.

Desaparecido a los 16 años: 40 años de impunidad

Diego Fernández Lima fue visto por última vez el 26 de julio de 1984, cuando salió de su casa en Villa Urquiza para visitar a un amigo.

Sus padres denunciaron la desaparición en la Comisaría 39, pero el caso fue archivado como una "fuga de hogar". El padre murió en 1986 sin saber qué había pasado con su hijo.

El 20 de mayo de 2025, obreros que trabajaban en la avenida Congreso 3748 descubrieron restos óseos en el jardín lindante con la casa de Graf, en Congreso 3742, donde la familia vivía desde los años '70.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) analizó 151 fragmentos de huesos e identificó a Fernández Lima.

Los expertos determinaron que el adolescente fue asesinado de una puñalada en el pecho -con marca en la cuarta costilla derecha-, que intentaron desmembrarlo sin éxito y que fue enterrado en una fosa improvisada a 60 centímetros de profundidad.

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