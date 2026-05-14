Mario Ishii recibió un doctorado honorario de una universidad de Missouri por su liderazgo global

El senador bonaerense Mario Ishii recibió el título honorífico de Doctor en Filosofía en Liderazgo Global otorgado por la Universidad del Medio Oeste, con sede en Wentzville, Missouri, Estados Unidos. La distinción reconocería su labor al frente de iniciativas educativas vinculadas a la red UNESCO en América Latina.

La ceremonia se realizó en el marco del 40° aniversario de esa institución universitaria. Según informaron desde su entorno, la laudatio estuvo a cargo del presidente y fundador de la casa de estudios, Dr. James Song, quien elogió la trayectoria del legislador antes de entregarle el diploma y la medalla correspondientes.

El vínculo con la red de ciudades del aprendizaje

Ishii se desempeña como vicepresidente de LATAM UNESCO y ha impulsado en los últimos años el programa de Ciudades del Aprendizaje, una iniciativa que busca articular la educación pública con el desarrollo local. El doctorado honoris causa reconocería, en particular, su gestión para incrementar el acceso de hijos de trabajadores a las universidades públicas.

El 23 de abril pasado, el senador fue uno de los organizadores del 1° Encuentro Anual de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje UNESCO, celebrado en José C. Paz durante tres jornadas. El evento reunió representantes de distintos municipios y abordó temáticas de tecnología, inclusión social y educación para el siglo XXI.

El legislador también habría participado en foros similares en Arabia Saudita, Corea del Sur, India y otros países de América Latina, en el marco de su rol en la organización internacional.