Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos anuló la condena que obligaba al país a pagar US$ 16 mil millones

La Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que la jueza, Loretta Preska, no interpretó de manera correcta la legislación argentina y revocó la sentencia de primera instancia por US$16.100 millones contra nuestro país por la expropiación de YPF. De esta forma, la Justicia de Estados Unidos volverá a revisar el caso.

Cabe señalar que el fallo no es unánime, pero puede considerarse como una victoria para el Gobierno de Javier Milei en su estrategia de revertir la millonaria sentencia de septiembre de 2023.

"Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión", destacó la Cámara.

Mediante el Departamento de Justicia, la administración de Donald Trump se había pronunciado varias veces en las últimas semanas a favor de Argentina.

GANAMOS EN EL JUICIO DE YPF...!!!

TMAP.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/OwNnppGr8p — Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026

"La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy USD 18.000 millones (un poco más de lo que fue el préstamos del FMI en 2024). Es histórico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional. TMAP!", posteó en la red social X el presidente Javier Milei.

Del mismo modo, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó: "Tremenda noticia! Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida!! Tremendo trabajo del equipo legal!! Felicitaciones a todos!!".

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