Allanan la TV Pública por la causa Adorni: buscan contratos de la productora de Marcelo Grandio

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó este viernes la sede de la TV Pública en busca de los contratos de Imhouse, la productora del periodista Marcelo Grandío, quien admitió haber pagado los pasajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni a Punta del Este.

El operativo se desencadenó 24 horas después de que el broker aeronáutico Agustín Issin se presentara de manera espontánea ante el juez federal Ariel Lijo, en los tribunales de Comodoro Py, para declarar sobre el vuelo que trasladó a Adorni al balneario uruguayo.

En su testimonio, Issin contradijo directamente al funcionario: aseguró que el vuelo de regreso lo pagó Grandío -amigo personal de Adorni- y no el propio jefe de Gabinete. También indicó que el vuelo de ida, desde San Fernando a Punta del Este, fue facturado a Imhouse directamente por la operadora Alpha Centauri, mientras que el de vuelta lo abonó Grandío de forma directa a su empresa, Jag Executive Aviation.

Esa firma, que gestiona y comercializa vuelos privados, es propiedad de Issin y su mujer. Este viernes, la única empleada de la compañía también prestará declaración ante Lijo para sumar su testimonio a la causa.